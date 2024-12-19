На війні проти України загинуло понад 90 тисяч мобілізованих росіян, — ГУР

До цього числа не увійшли втрати в лавах контрактників, строковиків, найманців ПВК та інших регулярних силових структур Росії.

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З 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року армія Росії втратила 98 641 мобілізованого солдата. Найбільших втрат зазнало угруповання військ "Центр" — 21 710 осіб. Про це 19 грудня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Втрат серед мобілізованих російських солдатів зазнали:

угруповання військ "Центр" ЗС РФ — 21 710 осіб;

угруповання військ "Захід" — 20 155 осіб;

угруповання військ "Схід" — 16 770 осіб;

угруповання військ "Південь" — 16 465 осіб;

угруповання військ "Дніпро" — 10 449 осіб;

угруповання військ у Запорізькій області — 10 120 осіб;

угруповання військ "Північ" — 2972 осіб.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Ці дані стосуються тільки мобілізованих солдатів і не враховують втрат серед контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних силових структур Росії, таких як ПВК.

Причому розвідка уточнює, що ці цифри наведені за підрахунками самих окупантів.

Зазначимо, що російська влада приховує реальну кількість втрат серед своїх військ, включно з даними про загиблих у лавах ПВК та інших збройних формувань.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 768 тисяч солдатів. Також російські опозиційні ЗМІ повідомляють про значні втрати серед офіцерів російської армії, що також підкреслює масштаб втрат противника.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових і витратила понад 200 мільярдів доларів. За його словами, втрати РФ в Україні за перший рік війни перевищили втрати у всіх її конфліктах з часів Другої світової разом узятих.