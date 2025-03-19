Стоит 5 000 долларов: в СБС рассказали, как перехватывают "Шахеды" новейшим средством (фото)

В командовании говорят, что с помощью нового средства уничтожили более 10 российских БПЛА. Он стоит около 5 000 долларов, тогда как стоимость одного "Шахеда" — более 150 000 долларов.

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Силы беспилотных систем перехватывают российские беспилотные летательные аппараты типа "Shahed" с помощью новейшего средства. Об этом сообщает командование СБС Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook 19 марта.

В СБС сообщают, что операторы подразделения "Darknode" 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis благодаря новому средству уже ликвидировали более 10 российских ударных БПЛА "Shahed-136/131". Военные отмечают, что это средство стоит около 5 000 долларов, тогда как вражеские ударные дроны — более 150 000 долларов за одну штуку.

"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", — отметили в командовании.

Напомним, 19 марта СМИ рассказывали, как украинский морской дрон Magura V5 запутывает РЭБ и охотится на российскую авиацию. Обозреватели назвали разработку первым в мире зенитно-ракетным комплексом, которым можно управлять дистанционно.

Также 19 марта пресс-служба СБС сообщила, что украинские военнослужащие уничтожили наиболее дальнобойные САУ армии КНДР. Аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС обнаружили цели и скорректировали огонь артиллерии.

Местные СМИ сообщали, что 19 марта российский Shahed-136 залетел на территорию Казахстана.