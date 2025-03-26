Палали приміщення та автомобілі: що відомо про атаку по Кривому Рогу (фото)

Голова Дніпропетровської адміністрації розповів, що в області за ніч було збито більше десятка БпЛА.

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В ніч на 26 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Дніпропетровську область. Через обстріли в місті Кривий Ріг сталось декілька пожеж, в результаті чого зайнялись адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він уточнив, що над Дніпропетровською областю вночі знищено 12 БпЛА. Постраждалих немає.

Сергій Лисак додав, що вночі росіяни обстрілювали також і Нікопольський район — під удар потрапив райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та легковик, а також виявлені руйнування на одному з підприємств.

Атака на Кривий Ріг 26 березня: що відомо

Нагадаємо, що ввечері 25 березня російські війська завдали масованої атаки дронами по Кривому Рогу. Про обстріл міста повідомив голова військової адміністрації та Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що в місті зафіксовано щонайменше 15 вибухів.

За словами керівника адміністрації, в місті зафіксовані пожежі та значні руйнування. Обійшлось без жертв.

Це не перша атака ЗС РФ по місту. Зокрема, увечері 14 березня російська армія запустила дві балістичні ракети по Кривому Рогу. Тоді під ударом опинився житловий квартал, де зафіксовані влучання по цивільних об'єктах. Тоді місцева влада повідомляла про поранених та руйнування на місці удару.

Додамо, що нещодавно в Кривому Розі двоє людей напали на журналіста місцевого видання "СВОЇ Кривий Ріг".Чоловік дістав серйозні травми й потрапив до лікарні. Редакція припустила, що напад пов'язаний із розслідуванням про приватний ритуальний бізнес у місті.