Горели помещения и автомобили: что известно об атаке по Кривому Рогу (фото)

Глава Днепропетровской администрации рассказал, что в области за ночь было сбито более десятка БпЛА.

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В ночь на 26 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Днепропетровскую область. Из-за обстрелов в городе Кривой Рог произошло несколько пожаров, в результате чего загорелись админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он уточнил, что над Днепропетровской областью ночью уничтожено 12 БпЛА. Пострадавших нет.

Сергей Лысак добавил, что ночью россияне обстреливали также и Никопольский район — под удар попал райцентр и Марганецкая громада. Там повреждены 2 многоквартирных дома и легковушка, а также обнаружены разрушения на одном из предприятий.

Атака на Кривой Рог 26 марта: что известно

Напомним, что вечером 25 марта российские войска нанесли массированную атаку дронами по Кривому Рогу. Об обстреле города сообщил глава военной администрации и Совета обороны города Александр Вилкул. Он отметил, что в городе зафиксировано не менее 15 взрывов.

По словам руководителя администрации, в городе зафиксированы пожары и значительные разрушения. Обошлось без жертв.

Это не первая атака ВС РФ по городу. В частности, вечером 14 марта российская армия запустила две баллистические ракеты по Кривому Рогу. Тогда под ударом оказался жилой квартал, где зафиксированы попадания по гражданским объектам. Тогда местные власти сообщали о раненых и разрушениях на месте удара.

Добавим, что недавно в Кривом Роге два человека напали на журналиста местного издания "СВОИ Кривой Рог", мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу. Редакция предположила, что нападение связано с расследованием о частном ритуальном бизнесе в городе.