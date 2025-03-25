Выяснял нюансы ритуального бизнеса: в Кривом Роге сильно избили журналиста (фото, видео)
Репортер издания "СВОЇ Кривий Ріг" получил серьезные травмы и попал в больницу. Редакция допускает, что нападение связано с расследованием о частном ритуальном бизнесе в городе.
В Кривом Роге двое человек напали на журналиста местного издания "СВОЇ Кривий Ріг". В результате мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу, сообщила в Telegram редакция издания.
"Били ногами по голове… Мы обратились в полицию и рассчитываем на оперативную реакцию", — сказано в сообщении.
Редакция допускает, что нападение на журналиста может быть связано с его профессиональной деятельностью и недавним расследованием о частном ритуальном бизнесе в городе.
После выхода журналистского расследования местная прокуратура заинтересовалась ритуальщиками. Зарегистрировано уголовное производство из-за возможного надругательства над телом умершего.
Впоследствии выяснилось, что один из нападавших — ранее судимый 32-летний местный житель. Правоохранители нашли его и открыли уголовное производство по факту избиения журналиста.
"У нашего коллеги сломан нос, ушиб сетчатки глаза и ребер, сотрясение мозга. Он получил травмы средней степени тяжести", — говорится в одном из сообщений.
Напомним, журналисты "Громадського" представили расследование о земельных участках и квартирах людей из окружения народного депутата Юрия Бойко.
Проект "Схемы" ранее выяснил, что экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов купил три квартиры в элитном жилом комплексе в Турции. Сумма приобретенной недвижимости оценивается в 17,5 млн гривен.