Стал владельцем с "легкой руки" журналистов: Бойко отреагировал на расследование относительно недвижимости
Недавно расследователи установили, что нардеп и его окружение значительно обогатились за десять лет. В свою очередь Бойко вспомнил об отсутствии финансирования журналистов со стороны США.
Народный депутат Юрий Бойко опроверг информацию журналистов медиа "Громадське", о завладении его близкими большого количества земельных участков и квартир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"С большим удивлением узнал, что с легкой руки инвалидов интернет-расследователей стал владельцем тысяч квартир в Киеве", — написал он.
Юрий Бойко отметил, что при отсутствии финансирования США "еще и не такое расследуешь".
"Вот что я вам скажу, товарищи грантоеды и те, что присоединились к ним. Понимаю, что в условиях отсутствия финансирования из денег американских налогоплательщиков еще и не такое расследуешь, чтобы найти новых хозяев и спонсоров", — добавил нардеп.
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Расследование "Громадського" относительно недвижимости Бойко
Напомним, 19 марта журналисты медиа "Громадське" рассказали об окружении нардепа Юрия Бойко, которое разбогатело на недвижимости. Они отметили, что за последние 10 лет окружение Бойко обогатилось минимум на 1 107 квартир. По минимальным подсчетам общий объем инвестиций мог бы превышать 70 млн долларов.
Расследователи установили, что семья депутата может владеть 17 земельными участками, полдюжиной квартир, большим имением. Особый интерес вызвало имение, приобретенное в 2023 году. Его площадь — 0,8 га, дома — 1 200 кв. м.
Напомним, что 19 декабря Верховная Рада поддержала лишение Юрия Бойко звания Героя Украины. Впоследствии президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против нардепа.
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