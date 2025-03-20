Став власником з "легкої руки" журналістів: Бойко відреагував на розслідування щодо нерухомості

Нещодавно розслідувачі встановили, що нардеп та його оточення значно збагатіли за десять років. Своєю чергою Бойко згадав про відсутність фінансування журналістів з боку США.

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Народний депутат Юрій Бойко спростував інформацію журналістів медіа "Громадське", щодо заволодіння його близькими великої кількості земельних ділянок та квартир. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Реакція Юрія Бойка Фото: Скріншот

"З великим здивуванням дізнався, що з легкої руки неповносправних інтернет-розслідувачів став власником тисяч квартир у Києві", — написав він.

Юрій Бойко наголосив, що при відсутності фінансування США "ще й не таке розслідуєш".

"Ось що я вам скажу, товариші грантоїди й ті, що приєдналися до них. Розумію, що в умовах відсутності фінансування з грошей американських платників податків ще й не таке розслідуєш, щоб знайти нових господарів та спонсорів", — додав нардеп.

Розслідування "Громадського" щодо нерухомості Бойка

Нагадаємо, 19 березня журналісти медіа "Громадське" розповіли про оточення нардепа Юрія Бойка, яке розбагатіло на нерухомості. Вони зазначили, що за останні 10 років оточення Бойка збагатіло щонайменше на 1 107 квартир. За мінімальними підрахунками загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати 70 млн доларів.

Розслідувачі встановили, що родина депутата може володіти 17 земельними ділянками, пів десятком квартир, великим маєтком. Особливу цікавість викликав маєток, придбаний у 2023 році. Його площа — 0,8 га, будинку — 1 200 кв. м.

Нагадаємо, що 19 грудня Верховна Рада підтримала позбавлення Юрія Бойка звання Героя України. Згодом президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив санкції проти нардепа.