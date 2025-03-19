1 000 квартир: розслідувачі дізнались про оточення Бойка, яке розбагатіло на нерухомості (відео)

Родина народного депутата Юрія Бойка може володіти 17 земельними ділянками, пів десятком квартир, великим маєтком, встановили журналісти-розслідувачі.

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Розслідувачі медіа "Громадське" вивчили понад 700 сторінок документів і виявили, що народний депутат Юрій Бойко, його родина, оточення, колеги по забороненій політичній силі, з 2014 по 2024 роки успішно інвестували в забудову у Києві. Журналісти спершу виявили майже 200 квартир, які придбав дотичний до нардепа інвестиційний фонд. Поступово нарахували 1 тис. квартир. Перша частина розслідування 19 березня з'явилась у YouTube-каналі "Громадського".

Скандал з Бойком - рослідування "Громадського"

Журналісти розповіли про інвестиційні надбання оточення нардепа та його родини. При цьому зауважується, що політик успішно працює у Верховній Раді, голосує, бесідує з СБУ та перепрошує за антиукраїнські вислови. Основні теми розслідування — інвестиції в нерухомість, зв'язок з забудовником, маєтки та квартири родини.

Скандал з Бойком — нерухомість в Києві

Перші кадри розслідування стосуються придбання 192 квартир у двох житлових кварталах — "Камертон" (71) та "Будинок на Вавілова" (121). Загальна проща нерухомості — 13 тис. кв. м, які здали у 2024 році. На відео згадуються квартири у "Французькому кварталі", "Welcome Home" та ін. Розслідувачі пояснили, що у фігуранта не було звідки взяти такі гроші. Також згадують про розмір інвестицій — на 42 млн дол., на 8 млн дол., на 6 млн дол. тощо.

У розслідуванні вказано, що офіційний покупець квартир — інвестиційний фонд "Хантер". Пояснюється, що власник інвестфонду, Павло Якубенко, як підозрюють, пов'язаний з Юрієм Бойком. Крім того, син інвестора, Володимир, навіть працював у НАК "Нафтогаз", яким колись керував нардеп, чути на відео.

"За останні 10 років оточення Бойка наінвестувало щонайменше на 1 107 квартир. Це те, що було і є у власності фонду. За мінімальними підрахунками, які опираються на ринок, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати 70 млн доларів. Причому стартовий капітал звідки взявся — неясно", — чути на відео.

Зв'язок з забудовником

Ще одна деталь, яка привернула увагу журналістів, це те, що забудовник так охоче продавав в одні руки велику кількість квартир. При цьому забудовник — "Будівельна група "Фундамент", якою на 10% володіє все той же "Хантер". Журналісти назвали кілька прізвищ політиків та чиновників КМДА, причетних до забудовника.

Квартири та маєтки родини

Журналісти також відшукали кілька квартир, якими володіє родина нардепа Бойка. Серед них — три будинки, 17 земельних ділянок, три квартири, комерційне приміщення. Особливу цікавість розслідувачів викликав маєток, придбаний у 2023 році. Площа маєтку — 0,8 га, а площа будинку — 1 200 кв. м. На відео наголошується, що вартість угоди — 400 тис. дол., тоді як експерти говорять, що реальна ціна — 2 млн дол.

На сторінках Facebook та Telegram Юрія Бойка поки що немає реакції на розслідування "Громадського".

Зазначимо, 19 грудня Верховна Рада підтримала позбавлення Юрія Бойка звання Героя України. Згодом до думки нардепів прислухався президент Володимир Зеленський, який видав відповідний указ.

Нагадуємо, народний депутат від забороненої політичної сили ОПЗЖ Бойко записав скандальне відео, в якому говорив про "радикалів в Україні".