Рада підтримала позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України"

Перед підтримкою запиту про позбавлення звання "Герой України" нардепа звільнили з посади члена комітету з питань прав людини.

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У четвер, 19 грудня, Верховна Рада підтримала запит щодо позбавлення народного депутата й очільника депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка звання Героя України. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Рада підтримала запит мого колеги Романа Лозинського на Президента України про позбавлення депутата Бойко звання "героя України". Там ще є багато прізвищ щодо позбавлення нагород у запиті. "За" — 232", — поділився подробицями він.

Підтримання запиту щодо позбавлення Бойка звання: що передувало

Зазначимо, що Юрій Бойко — політик та бізнесмен, народний депутат України VI, VIII та IX скликань, фігурант антикорупційних розслідувань. У лютому 2002 рок він був призначений головою НАК "Нафтогаз України", у серпні 2003 року став першим заступником міністра палива й енергетики, а звання Герой України отримав у 2004 році. Також відомий завдяки так званим "вишкам Бойка" — це оборудка 2011 року з придбання за завищеною ціною через посередників двох СПБУ в Сінгапурі, після чого Генпрокуратура висунула звинувачення "невстановленим особам" у незаконному заволодінні 400 млн дол. США державних коштів.

Нагадаємо, 15 грудня нардеп і голова "Платформи за життя і мир" Юрій Бойко у своєму відеозверненні у TikTok обурився "радикалами", які перейменовують міста, зносять пам'ятники й забороняють російську мову. Його заява викликала реакцію громадськості.

Після заяв його викликали на допит до Служби безпеки України. Після цього Юрій Бойко опублікував відео у TikTok, у якому назвав російського президента Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Зазначимо, що 18 грудня Верховна Рада провалила голосування за виключення Юрія Бойка з парламентського комітету — для його відкликання забракло 9 голосів. Наступного дня, 19 грудня, його з другої спроби відкликали з профільного комітету. Перед голосуванням за постанову депутати повідомляли про штовханину між народними обранцями від "Європейської Солідарності та "Слуги народу".