Бойка з другої спроби відкликали з профільного комітету: у Раді почалась штовханина (відео)

Перед голосуванням за постанову про звільнення Бойка депутати повідомляли про штовханину між народними обранцями від "Європейської Солідарності та "Слуги народу".

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У четвер, 19 грудня, Верховна Рада відкликала народного депутата й очільника депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 258 парламентарів.

Результати голосування за відкликання Бойка з комітету з прав людини Фото: Telegram/Залізний нардеп

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" — 182

"Європейська Солідарність" — 24

"Батьківщина" — 9

"Платформа за життя та мир" — 0

"Голос" — 16

"Відновлення України" — 0

"За майбутнє" — 6

"Довіра" — 12

Позафракційні — 9

Поіменне голосування за відкликання Бойка Фото: Telegram/Залізний нардеп Поіменне голосування за відкликання Бойка Фото: Telegram/Залізний нардеп

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко зазначив, що у залі парламенту почалася штовханина через голосування щодо Юрія Бойка. Железняк опублікував відео сутички.

Чому Бойка не виключили з комітету раніше

Напередодні, 18 грудня, Верховна Рада провалила голосування за виключення Бойка з парламентського комітету. Але для його відкликання забракло 9 голосів. "За" проголосували 217 нардепів.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія звинуватив у провальному голосуванні опозицію. Він зазначив, що "Європейська Солідарність" дала 17 голосів, "Батьківщина" — 7, "Голос" — 12. Очільники цих фракцій — Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Олександра Устінова — були відсутні під час голосування.

"Слуги Народу" віддали лише 166 голосів за виключення Бойка. Тоді як сьогодні — уже 182 голоси.

Нагадаємо, 15 грудня голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко оприлюднив у TikTok відео із проросійськими наративами. Він заявив, що "радикали" в Україні перейменовують міста, зносять пам’ятники, забороняють російську мову.

17 грудня Юрій Бойко сходив на допит в СБУ. Після чого записав нове відео, у якому назвав російського президента "воєнним злочинцем" і закликав усіх політиків "об’єднувати країну та людей".