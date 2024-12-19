Бойка з другої спроби відкликали з профільного комітету: у Раді почалась штовханина (відео)
Перед голосуванням за постанову про звільнення Бойка депутати повідомляли про штовханину між народними обранцями від "Європейської Солідарності та "Слуги народу".
У четвер, 19 грудня, Верховна Рада відкликала народного депутата й очільника депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Відповідне рішення підтримали 258 парламентарів.
Голосування по фракціях:
- "Слуга народу" — 182
- "Європейська Солідарність" — 24
- "Батьківщина" — 9
- "Платформа за життя та мир" — 0
- "Голос" — 16
- "Відновлення України" — 0
- "За майбутнє" — 6
- "Довіра" — 12
- Позафракційні — 9
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко зазначив, що у залі парламенту почалася штовханина через голосування щодо Юрія Бойка. Железняк опублікував відео сутички.
Чому Бойка не виключили з комітету раніше
Напередодні, 18 грудня, Верховна Рада провалила голосування за виключення Бойка з парламентського комітету. Але для його відкликання забракло 9 голосів. "За" проголосували 217 нардепів.
Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія звинуватив у провальному голосуванні опозицію. Він зазначив, що "Європейська Солідарність" дала 17 голосів, "Батьківщина" — 7, "Голос" — 12. Очільники цих фракцій — Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Олександра Устінова — були відсутні під час голосування.
"Слуги Народу" віддали лише 166 голосів за виключення Бойка. Тоді як сьогодні — уже 182 голоси.
Нагадаємо, 15 грудня голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрій Бойко оприлюднив у TikTok відео із проросійськими наративами. Він заявив, що "радикали" в Україні перейменовують міста, зносять пам’ятники, забороняють російську мову.
17 грудня Юрій Бойко сходив на допит в СБУ. Після чого записав нове відео, у якому назвав російського президента "воєнним злочинцем" і закликав усіх політиків "об’єднувати країну та людей".