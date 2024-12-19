Бойко со второй попытки отозвали из профильного комитета: в Раде началась потасовка (видео)

Перед голосованием за постановление об увольнении Бойко депутаты сообщали о потасовке между народными избранниками от "Европейской Солидарности и "Слуги народа".

Related video

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада отозвала народного депутата и главу депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 258 парламентариев.

Результаты голосования за отзыв Бойко из комитета по правам человека Фото: Telegram/Залізний нардеп

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" — 182

"Европейская Солидарность" — 24

"Батькивщина" — 9

"Платформа за жизнь и мир" — 0

"Голос" — 16

"Восстановление Украины" — 0

"За будущее" — 6

"Доверие" — 12

Внефракционные — 9

Поименное голосование за отзыв Бойко Фото: Telegram/Залізний нардеп Поименное голосование за отзыв Бойко Фото: Telegram/Залізний нардеп

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что в зале парламента началась потасовка из-за голосования по Юрию Бойко. Железняк опубликовал видео потасовки.

Почему Бойко не исключили из комитета раньше

Накануне, 18 декабря, Верховная Рада провалила голосование за исключение Бойко из парламентского комитета. Но для его отзыва не хватило 9 голосов. "За" проголосовали 217 нардепов.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия обвинил в провальном голосовании оппозицию. Он отметил, что "Европейская Солидарность" дала 17 голосов, "Батькивщина" — 7, "Голос" — 12. Руководители этих фракций — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Александра Устинова — отсутствовали во время голосования.

"Слуги Народа" отдали лишь 166 голосов за исключение Бойко. Тогда как сегодня — уже 182 голоса.

Напомним, 15 декабря председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко обнародовал в TikTok видео с пророссийскими нарративами. Он заявил, что "радикалы" в Украине переименовывают города, сносят памятники, запрещают русский язык.

17 декабря Юрий Бойко сходил на допрос в СБУ. После чего записал новое видео, в котором назвал российского президента "военным преступником" и призвал всех политиков "объединять страну и людей".