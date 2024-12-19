Рада поддержала лишение Юрия Бойко звания "Герой Украины"

Перед поддержкой запроса о лишении звания "Герой Украины" нардепа уволили с должности члена комитета по вопросам прав человека.

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В четверг, 19 декабря, Верховная Рада поддержала запрос о лишении народного депутата и главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко звания Героя Украины. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Рада поддержала запрос моего коллеги Романа Лозинского на Президента Украины о лишении депутата Бойко звания "героя Украины". Там еще есть много фамилий о лишении наград в запросе. "За" — 232", — поделился подробностями он.

Поддержание запроса о лишении Бойко звания: что предшествовало

Отметим, что Юрий Бойко — политик и бизнесмен, народный депутат Украины VI, VIII и IX созывов, фигурант антикоррупционных расследований. В феврале 2002 года он был назначен главой НАК "Нафтогаз Украины", в августе 2003 года стал первым заместителем министра топлива и энергетики, а звание Герой Украины получил в 2004 году. Также известен благодаря так называемым "вышкам Бойко" — это сделка 2011 года по приобретению по завышенной цене через посредников двух СПБУ в Сингапуре, после чего Генпрокуратура выдвинула обвинения "неустановленным лицам" в незаконном завладении 400 млн долл. США государственных средств.

Напомним, 15 декабря нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко в своем видеообращении в TikTok возмутился "радикалами", которые переименовывают города, сносят памятники и запрещают русский язык. Его заявление вызвало реакцию общественности.

После заявлений его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. После этого Юрий Бойко опубликовал видео в TikTok, в котором назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

Отметим, что 18 декабря Верховная Рада провалила голосование за исключение Юрия Бойко из парламентского комитета — для его отзыва не хватило 9 голосов. На следующий день, 19 декабря, его со второй попытки отозвали из профильного комитета. Перед голосованием за постановление депутаты сообщали о потасовке между народными избранниками от "Европейской Солидарности и "Слуги народа".