1 000 квартир: расследователи узнали о том, как окружение Бойко разбогатело на недвижимости (видео)

Семья народного депутата Юрия Бойко может владеть 17 земельными участками, полудюжиной квартир, большим имением, установили журналисты-расследователи.

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Расследователи медиа "Громадське" изучили более 700 страниц документов и обнаружили, что народный депутат Юрий Бойко, его семья, окружение, коллеги по запрещенной политической силе, с 2014 по 2024 годы успешно инвестировали в застройку в Киеве. Журналисты сначала обнаружили почти 200 квартир, которые приобрел причастный к нардепу инвестиционный фонд. Постепенно насчитали 1 тыс. квартир. Первая часть расследования 19 марта появилась в YouTube-канале "Громадського".

Скандал с Бойко — расследование "Громадського"

Журналисты рассказали об инвестиционных приобретениях окружения нардепа и его семьи. При этом отмечается, что политик успешно работает в Верховной Раде, голосует, беседует с СБУ и извиняется за антиукраинские высказывания. Основные темы расследования — инвестиции в недвижимость, связь с застройщиком, имения и квартиры семьи.

Скандал с Бойко — недвижимость в Киеве

Первые кадры расследования касаются приобретения 192 квартир в двух жилых кварталах — "Камертон" (71) и "Дом на Вавилова" (121). Общая площадь недвижимости — 13 тыс. кв. м, которые сдали в 2024 году. На видео упоминаются квартиры во "Французском квартале", "Welcome Home" и др. Расследователи объяснили, что у фигуранта не было откуда взять такие деньги. Также упоминают о размере инвестиций — на 42 млн долл., на 8 млн долл., на 6 млн долл. и тому подобное.

В расследовании указано, что официальный покупатель квартир — инвестиционный фонд "Хантер". Объясняется, что владелец инвестфонда, Павел Якубенко, как подозревают, связан с Юрием Бойко. Кроме того, сын инвестора, Владимир, даже работал в НАК "Нафтогаз", которым когда-то руководил нардеп, слышно на видео.

"За последние 10 лет окружение Бойко проинвестировало минимум на 1 107 квартир. Это то, что было и есть в собственности фонда. По минимальным подсчетам, которые опираются на рынок, общий объем инвестиций мог бы превышать 70 млн долларов. Причем стартовый капитал откуда взялся — неясно", — слышно на видео.

Связь с застройщиком

Еще одна деталь, которая привлекла внимание журналистов, это то, что застройщик так охотно продавал в одни руки большое количество квартир. При этом застройщик — "Строительная группа "Фундамент", которой на 10% владеет все тот же "Хантер". Журналисты назвали несколько фамилий политиков и чиновников КГГА, причастных к застройщику.

Квартиры и имения семьи

Журналисты также отыскали несколько квартир, которыми владеет семья нардепа Бойко. Среди них — три дома, 17 земельных участков, три квартиры, коммерческое помещение. Особый интерес расследователей вызвало имение, приобретенное в 2023 году. Площадь имения — 0,8 га, а площадь дома — 1 200 кв. м. На видео отмечается, что стоимость сделки — 400 тыс. долл., тогда как эксперты говорят, что реальная цена — 2 млн долл.

На страницах Facebook и Telegram Юрия Бойко пока нет реакции на расследование "Громадського".

Отметим, 19 декабря Верховная Рада поддержала лишение Юрия Бойко звания Героя Украины. Впоследствии к мнению нардепов прислушался президент Владимир Зеленский, который издал соответствующий указ.

Напоминаем, народный депутат от запрещенной политической силы ОПЗЖ Бойко записал скандальное видео, в котором говорил о "радикалах в Украине".