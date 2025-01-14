Купил перед выездом из Украины: "Схемы" нашли 3 квартиры экс-генерала СБУ Наумова в Турции

По данным расследователей, бывший чиновник СБУ Андрей Наумов купил в 2022 году 3 квартиры на турецком курорте за 17,5 млн грн. Сейчас экс-генерал в Сербии ждет приговора по делу об отмывании средств.

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Бывший глава Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал за границу, приобрел 3 квартиры в элитном жилом комплексе в Турции на сумму около 17,5 миллионов гривен. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

В руки журналистов попали выписки из турецкого реестра недвижимости, согласно которым Наумов в 2022 году купил 3 квартиры в премиальном жилом комплексе Konak Seaside Premium в районе Каргыджак муниципалитета Алания в Турции. На сайтах недвижимости квартиры этого ЖК предлагаются по цене от 340 до 460 тысяч евро.

Стоимость квартир в жилом комплексе Konak Seaside Premium Фото: Схемы

По данным из реестров, Андрей Наумов приобрел в курортном районе три жилых помещения за почти 8,5 миллионов турецких лир, что примерно равно 17,5 миллиона гривен. Площадь самого большого из них — 185 квадратных метров.

По данным журналистов, Наумов купил три элитные квартиры в жилом комплексе Konak Seaside Premium Фото: Схемы

По информации близких к кругу общения Наумова источников журналистов, в квартирах сейчас проживает его семья. Сам экс-генерал ожидает решения суда в Сербии, где рассматривают его дело по обвинению в отмывании денег. Наумов отвергает обвинения и утверждает, что его преследуют "по политическим мотивам" и "приговор сербского суда срежиссирован полностью из Украины".

Жуналисты получили выписки из реестров, которые свидетельствуют о приобретении Наумовым трех элитных квартир в Турции Фото: Схемы

Сам Наумов в комментарии журналистам сказал, что в рамках уголовного производства сербские следователи делали запросы в Турцию и после тщательной проверки транзакций и происхождения денег не обнаружили нарушений закона. Однако на вопрос об источниках происхождения средств он не ответил.

Если ему присудят депортацию из страны, не исключено, что он может выехать в Турцию.

"Судом может быть принято решение только о запрете пребывания на территории Сербии, поэтому определиться, куда дальше передвигаться — эта обязанность возложена исключительно на меня", — ответил Наумов на вопрос о дальнейшем месте своего пребывания.

Какую именно страну он рассматривает, бывший чиновник СБУ не уточнил.

В Государственном бюро расследований на запрос журналистов ответили, что проверяют факты о покупке Наумовым турецких квартир в рамках одного из открытых против него уголовных производств.

Дело Наумова: что известно об экс-генерале СБУ

Андрей Наумов работал 12 лет в Генпрокуратуре Украины перед тем, как занять должность руководителя Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, а затем — главы Главного управления внутренней безопасности СБУ.

За несколько часов до начала полномасштабного вторжения РФ Наумов сбежал из Украины, захватив с собой наличные, которые вывозил несколькими микроавтобусами. Несколько месяцев он прожил в Германии, затем переехал в Сербию. В июне при попытке перевезти через пункт пропуска крупную сумму денег и драгоценности Наумова задержали на границе в Сербии.

В августе 2022 года в Государственном бюро расследований на запрос журналистов сообщали, что Наумова подозревают в том, что он помог захватить ЧАЭС оккупантам, передав им конфиденциальную информацию.

В октябре 2022 года Украина обратилась к Сербии относительно экстрадиции арестованного по обвинению в отмывании денег Наумова, однако получила отказ.

В сентябре 2023 года сербский суд приговорил бывшего генерала СБУ Андрея Наумова к одному году тюрьмы,

В начале января 2024 года стало известно, что чиновник покинул сербскую тюрьму во время рассмотрения апелляции по его приговору в одном из судов Сербии.

В марте 2024 года Высший суд в городе Ниш повторно начал рассмотрение дела экс-генерала СБУ Наумова. Бывший чиновник себя виновным не признал.