В Сербии задержали экс-генерала СБУ Наумова, ему грозит 12 лет тюрьмы, — СМИ

Бывший украинский силовик, сбежавший из Украины за считанные часы до начала полномасштабной войны, пытался провезти в Северную Македонию более полумиллиона евро и драгоценности.

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Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов был задержан в Сербии при попытке незаконно провезти через пункт пропуска Прешево на границе с Северной Македонией крупную сумму денег — по меньшей мере 600 тысяч евро — и драгоценности, в частности, изумрудов и бриллиантов. Об этом со ссылкой на источники, близкие к сербским силовикам, в пятницу, 10 июня, сообщило издание "Обозреватель".

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По данным журналистов, Наумов был задержан вместе с гражданином Германии, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, на котором экс-сотрудник СБУ пытался пересечь границу. В публикации говорится, что оба задержанных находятся в СИЗО в городе НИШ, им грозит от 1 до 12 лет тюрьмы за "незаконное обращение ценных материальных активов".

Киев пока не получал от Белграда информации о задержании гражданина Украины, также Наумов не обращался за помощью к консулам. По информации издания, бывший украинский силовик близок к пророссийски настроенному министру внутренних дел Сербии Александру Вулину. Журналисты допустили, что Наумов может попытаться обменять секретные данные, полученные им во время службы в СБУ, на свое освобождение. При этом в публикации утверждается, что глава МВД Сербии имеет "тесные отношения с Кремлем".

Источники издания "Украинская правда" также сообщили о задержании Наумова в Сербии, добавив, что вместе с ним находился гражданин ФРГ Александр Акст.

Известно, что Наумов пришел на службу в СБУ после того, как ведомство возглавил Иван Баканов, летом 2019 года. Он занимал там должность начальника Главного управления внутренней безопасности. Был уволен со службы в июле 2021 года указом президента Владимира Зеленского.

По данным проекта "Схемы" Наумов покинул Украину за несколько часов до того, как российские войска начали полномасштабное вторжение 24 февраля. В марте сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски по адресам, связанным с экс-сотрудником СБУ. Следственные действия, согласно данным журналистов, касались производства о государственной измене, в котором фигурирует Наумов.

Напомним, ранее после поездки Зеленского в Харьков был уволен руководитель областного УСБУ Роман Дудин.

В свою очередь уже бывший сотрудник ведомства пообещал публиковать компрометирующие данные о чиновниках, сопровождавших главу государства во время визита.