Встреча с Залужным и вывод ВСУ: экс-глава СБУ в Харьковской области обещает компромат на силовиков и чиновников

Уволенный начальник управления СБУ утверждает, что в начале российского вторжения представители власти Харькова пили кофе в квартире "одного известного нардепа от ОПЗЖ".

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Сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" с 25 февраля ловили в Харькове корректировщиков огня и пособников российских оккупантов, а один из генералов ВСУ давал команду на выход из города в связи с его быстрым окружением. Об этом написал в Facebook пользователь "Роман Владимирович", который подписался как бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского по его увольнению.

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"Единственное за что меня можно наказать после начала войны – за то, что я выдал оружие людям. Если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован. Относительно любых других обвинений я соглашаюсь на прохождение исследования с полиграфом", – заявил он.

Дудин пообещал публиковать видео и аудиофайлы о силовиках и чиновниках, сопровождавших Зеленского во время его визита в Харьковскую область 29 мая.

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"Думаю, вам будет интересно посмотреть на губернатора, признающегося в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, согласного договариваться с оккупантами, его заместителя, который дает интервью в форме с краденой кепкой на голове. Кстати украденной из крупнейшего ТРЦ города, где с 24 числа кроме полиции нет никого. На столбик, который несут на границу, потом бросают и теряют четыре "200-х" и три "300-х" за такой перформанс для президента. На депутата, вероятно, имеющего отношение к ФСБ. Коменданта гарнизона, вроде бы заказывающего убийство своего бывшего начальника", – пишет экс-глава СБУ.

Указанные видео и аудиоматериалы, по словам Дудина, будут присылать патриотически настроенные граждане. Элита силовиков и правоохранителей, которых пригласили на встречу с Зеленским, по мнению бывшего главы СБУ, не имели отношения к защите города и региона, а использовали свое положение для политического пиара.

Дудин просит Зеленского публично опровергнуть изложенную в его обращении информацию о бездействии руководства управления СБУ в Харьковской области и извиниться перед личным составом структуры.

Начало вторжения РФ в Харьков и область – версия Дудина

Экс-глава СБУ сказал, что в начале февраля якобы были сообщения о выводе 92-й бригады и таким образом Харьков остался без боеспособных частей ВСУ.

"Вспомнил встречу с (главнокомандующим ВСУ Валерием) Залужным на трассе и договоренность об уходе бригады до 1 марта. Вспомнил развертывание Антитерористического центра (АТЦ). Вспомнил купленный в военторге МАЗ с "трубами", который въехал на территорию управления 23 февраля. Вспомнил, как с двумя генералами ВСУ "выключал" аэропорт в ночь с 23 на 24 февраля. Вспомнил начало войны, 2 бат 92 держит оборону, а моя "наружка" снимает координаты для арты, подъезжая вплотную к колоннам россиян", – отметил Дудин.

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По его информации, вражеская армия давала 2 часа на сдачу города. В этот момент, по сведениям бывшего руководителя СБУ, местные власти Харькова "закрылись на "переучет" и "пили кофе в квартире одного известного народного депутата от ОПЗЖ".

Дудин также напомнил, как около 9.00 утра 24 февраля в управлении СБУ закончилось оружие, а поток желающих его получить не заканчивался

"В городе "почему-то" были закрыты военкоматы и оружие никто не выдавал. Помню, как "Фрайкор" с трубами из МАЗа занимал позиции вместе со "Слобожанщиной", – отметил он.

Напомним, что Зеленский 29 мая по итогам визита в Харьков решил уволить начальника управления СБУ Романа Дудина. Президент отметил, что он не работал на защиту города в первые дни полномасштабной войны, а "думал только о себе".

Во время визита президент Украины посетил передовые позиции ВСУ, узнавал оперативную обстановку и награждал украинских военных.