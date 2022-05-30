Зустріч із Залужним і вивід ЗСУ: ексглава СБУ в Харківській області обіцяє компромат на силовиків і чиновників

Звільнений начальник управління СБУ стверджує, що на початку російського вторгнення представники влади Харкова пили каву у квартирі "одного відомого нардепа від ОПЗЖ".

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Співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа" з 25 лютого ловили в Харкові коригувальників вогню та посібників російських окупантів, а один із генералів ЗСУ давав команду на вихід із міста у зв'язку з його швидким оточенням. Про це написав у Facebook колишній начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, коментуючи рішення президента України Володимира Зеленського щодо його звільнення.

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"Єдине, за що мене можна покарати після початку війни, — за те, що я видав зброю людям. Якби я цього не зробив, Харків був би окупований. Щодо будь-яких інших звинувачень я погоджуюся на проходження дослідження з поліграфом", — заявив він.

Дудін пообіцяв публікувати відео й аудіофайли про силовиків і чиновників, які супроводжували Зеленського під час його візиту в Харківську область 29 травня.

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"Думаю, вам буде цікаво подивитися на губернатора, який зізнається в тому, що він не впливає на процеси в регіоні, на начальника поліції, згодного домовлятися з окупантами, його заступника, який дає інтерв'ю у формі з краденою кепкою на голові. До речі, вкрадена з найбільшого ТРЦ міста, де з 24 числа, крім поліції, немає нікого. На стовпчик, який несуть на кордон, потім кидають і втрачають чотири "200-х" і три "300-х" за такий перформанс для президента. На депутата, який, вірогідно, має зв'язки з ФСБ. Коменданта гарнізону, який начебто замовляє вбивство свого колишнього начальника", — пише ексглава СБУ.

Зазначені відео й аудіоматеріали, за словами Дудіна, надсилатимуть патріотично налаштовані громадяни. Еліта силовиків і правоохоронців, яких запросили на зустріч із Зеленським, на думку колишнього голови СБУ, не мали стосунку до захисту міста та регіону, а використали своє становище для політичного піару.

Дудін просить Зеленського публічно спростувати викладену в його зверненні інформацію про бездіяльність керівництва управління СБУ в Харківській області та вибачитись перед особовим складом структури.

Початок вторгнення РФ у Харків і область — версія Дудіна

Ексглава СБУ сказав, що на початку лютого нібито були повідомлення про виведення 92-ої бригади, і так Харків залишився без боєздатних частин ЗСУ.

"Згадав зустріч із (головнокомандувачем ЗСУ Валерієм) Залужним на трасі та домовленість про звільнення бригади до 1 березня. Згадав розгортання Антитерористичного центру (АТЦ). Згадав куплений у воєнторгу МАЗ із "трубами", який в'їхав на територію управління 23 лютого. Згадав, як із двома генералами ЗСУ "вимикав" аеропорт у ніч із 23 на 24 лютого. Згадав початок війни, 2 бат 92 тримає оборону, а моя "зовнішня реклама" знімає координати для арти, під'їжджаючи впритул до колон росіян", — зазначив Дудін.

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За його інформацією, ворожа армія давала 2 години на здачу міста. У цей момент, за даними колишнього керівника СБУ, місцева влада Харкова "закрилася на "переоблік" і "пила каву у квартирі одного відомого народного депутата від ОПЗЖ".

Дудін також нагадав, як близько 9:00 ранку 24 лютого в управлінні СБУ закінчилася зброя, а потік охочих її отримати не закінчувався.

"У місті "чомусь" були закриті військкомати, і зброю ніхто не видавав. Пам'ятаю, як "Фрайкор" із трубами з МАЗу займав позиції разом зі "Слобожанщиною", — зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський 29 травня за підсумками візиту до Харкова вирішив звільнити начальника управління СБУ Романа Дудіна. Президент зазначив, що він не працював на захист міста в перші дні повномасштабної війни, а "думав лише про себе".

Під час візиту президент України відвідав передові позиції ЗСУ, дізнавався про оперативну обстановку та нагороджував українських військових.