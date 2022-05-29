Зеленський приїхав на передову у Харківську область (фото, відео)

У процесі візиту президент відвідав передові позиції українських військових, вручив їм нагороди, а також відвідав район Харкова, який постраждав від обстрілів ЗС РФ, і провів нараду з місцевою владою.

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Президент України Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою у Харків і Харківську область. У процесі візиту він відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє сайт президента України.

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Зеленський також ознайомився з оперативною обстановкою у зоні відповідальності підрозділів. Також він вручив державні нагороди та подарунки українським бійцям і поспілкувався з ними.

"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" — сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський відвідав один із районів Харкова, який сильно постраждав від обстрілу російських військ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що в місті й області було зруйновано 2 229 житлових будинків.

Під час зустрічі з місцевою владою Зеленський заявив, що для відбудови пошкоджених будинків діятимуть як державні, так і місцеві програми. Проте закликав місцеву владу шукати європейські програми та кредитні проєкти. Президент також наголосив, що всі нові будинки потрібно будувати з бомбосховищами й укриттями.

"Держава повинна забезпечити з погляду гарантій, а міста повинні знаходити класні проєкти та знаходити гроші. Тому що на місцях губернатори та мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми з будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві", — заявив Зеленський.

Глава Олег Синєгубов також поінформував президента, що зараз 31% території Харківської області перебуває під окупацією ЗС РФ, а 5% було звільнено ЗСУ. Але зараз деякі звільнені населені пункти неможливо повністю обстежити, провести розмінування і відновити критичну інфраструктуру, бо вони зазнають обстрілів росіян.

Нагадаємо, 28 травня президент України розповів, що ситуація на фронті залишається дуже важкою, особливою у Харківській області та на Донбасі. Проте натякнув на швидке отримання оборонної допомоги.

"Я чекаю з цього приводу на хороші новини вже наступного тижня", — сказав він.

Раніше, 26 травня, російські війська обстріляли спальні райони Харкова. Унаслідок цього загинули 8 жителів міста, зокрема 5-місячна дитина, ще 17 людей отримали поранення.