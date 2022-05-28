Чекаємо на хороші новини: Зеленський натякнув на швидке отримання оборонної допомоги (відео)

Наступного тижня у президента запланована участь у засіданні Європейської ради та інші "міжнародні активності", спрямовані на посилення України.

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Ввечері 28 травня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до співгромадян. Він повідомив, що ситуація на фронтах залишається дуже складною, особливо на Донбасі та у Харківській області, де російські окупанти намагаються досягти бодай якихось успіхів. Проте українська оборона тримається.

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"Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту нашої свободи, — сказав президент. — Я чекаю з цього приводу на хороші новини вже наступного тижня".

За словами Зеленського, зараз він готується до засідання Європейської ради, яке відбудеться 30-31 травня. Президент має намір наполягати на визнанні Росії державою-терористом. Він повідомив, що 28 травня у Миколаєві росіяни обстріляли з артилерії житловий район, снаряди впали за 20 м від дитсадка. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, семеро отримали поранення, двоє з них — тяжкі.

"Говоритиму про терор, який сьогодні став фактично єдиною формою дій російської держави щодо Європи. Терор на землі — в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи. Терор на продовольчому ринку, причому вже у глобальному масштабі", — наголосив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що наступного тижня звернеться до парламентів європейських країн, а також буде "багато іншої міжнародної активності, спрямованої на посилення України та посилення загального тиску всього вільного світу на Росію".

Президент розповів, що у нього відбулася розмова із британським прем'єром Борисом Джонсоном. Вони обговорили питання оборонної підтримки, постачання палива в Україну та шляхів розблокування українських портів, щоб не допустити розгортання продовольчої кризи.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський заявив про те, що повномасштабну війну з Росією можна закінчити за лічені тижні, якщо світ справді об'єднається. Він упевнений, що Росія, блокуючи порти і не даючи вивезти українське зерно, спеціально провокує світову продовольчу кризу, щоб інші країни більше залежали від неї.

Раніше Міноборони України заявило про максимальну інтенсивність боїв із ВР РФ на лінії фронту. На Україну, за інформацією військових, чекає дуже складний і тривалий етап боротьби.