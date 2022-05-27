Зеленський назвав термін закінчення війни з Росією (відео)

Президент України вважає, що швидко завершити війну із РФ реально, якщо світ об'єднається. Країна-агресор хоче викликати продовольчу кризу і безкарно вдається до ядерного шантажу.

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Повномасштабну війну з Росією можна закінчити за лічені тижні, якщо світ справді об'єднається. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

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"Якщо світ справді буде об'єднаний і чесний щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями, навіть не місяцями", — заявив Зеленський.

Росія, за словами Зеленського, спеціально робить ставку на продовольчу кризу, щоб інші країни більше залежали від неї. ЗС РФ закрили українські морські порти, звідки не можуть вийти судна із зерном, додав він.

Глава держави наголосив, що російська армія свідомо минує поля та знищує сільськогосподарську техніку в Україні. Доступ до продовольства став ще одним фактором тиску у глобальній політиці, продовжив він.

"Чим швидше будуть звільнені наші землі від окупантів, тим надійніше будуть захищені люди у всьому світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику, як за старих часів", — акцентував увагу Зеленський.

Ядерний шантаж РФ — до чого він приведе

Щодня російські пропагандисти на держканалах відкрито погрожують застосувати смертоносну ядерну зброю. Світові політики, за оцінкою Зеленського, готуються до застосування тактичної ядерної зброї. Є ризики застосування хімічної та біологічної зброї.

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"Що це означає для всіх нас, для світу? Насамперед це призведе до зміни ставлення різних держав до застосування зброї масового ураження. Якщо РФ безкарно вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здатися логічним придбати ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу — нічого не сказати”, — зауважив президент.

Нагадаємо, що Міноборони України заявляло про максимальну інтенсивність боїв із ВР РФ на лінії фронту. На Україну, за інформацією військових, чекає дуже складний і тривалий етап боротьби.

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