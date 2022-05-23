Американський сенатор закликав НАТО бути готовими до ядерного удару з боку РФ, — ЗМІ

Мітт Ромні запевняє, що світ повинен "уявити немислиме" і виходячи з цього, розробляти план дій у відповідь. І додав, що для Путіна в такому разі удар у відповідь буде руйнівним.

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Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що США та їхні союзники по НАТО повинні підготувати руйнівну відповідь у випадку, якщо Росія завдасть ядерного удару по країні. Заклик до таких дій з боку політика пролунав через погрози Кремля, повідомляє New York Post.

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"Використання Росією ядерної зброї, безсумнівно, стало б перевизначенням та переорієнтацією геополітичної події. Ми повинні уявити собі неймовірне, зокрема, як ми реагуватимемо у військовому та економічному відношенні на такий тектонічний зсув у глобальній геополітичній сфері", — зазначив він.

Колишній кандидат у президенти представив західним союзникам кілька варіантів на додаток до ядерної відповіді, якщо президент Росії Володимир Путін, який "загнаний у кут і перебуває в маренні", розгорне ядерну зброю.

За словами Ромні, США також можуть чинити тиск на Китай та інших союзників Росії, щоб вони висунули проти свого партнера ультиматум, аналогічний тому, що був поставлений колишнім президентом Джорджем Бушем-молодшим після терактів 11 вересня.

Водночас, сенатор уточнив, що підтримує політику Сполучених Штатів, спрямовану на підтримку України. І додав, що адміністрація президента Байдена працює над "розробкою та оцінкою широкого спектру варіантів".

"Потенційні відповіді на такий мерзенний і геополітично дезорієнтуючий акт, як ядерний удар, повинні бути детально опрацьовані і мати підтримку наших союзників по НАТО. Путін та його помічники не повинні сумніватися в тому, що наша відповідь на таку розбещеність буде руйнівною", — резюмував він.

Раніше Фокус розповідав, що ЗМІ, що пише про МНС РФ, розповіло, що робити у разі "відповідного ядерного удару" НАТО. Сайт, який пише про російських рятувальників, повідомляв, що під час масових урочистостей на Великдень можливий "ядерний удар у відповідь" по території Росії. Проте незабаром видавці заявили, що їх зламали, а інформація не відповідає дійсності.

Також ми повідомляли, що російський дипломат в ООН подав у відставку, заявивши, що йому соромно за свою країну. За словами Бориса Бондарєва, глава російського МЗС Сергія Лавров за 18 років деградував від професіонала та інтелектуала до людини, яка погрожує світові ядерною зброєю.