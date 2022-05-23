"Соромно за свою країну": російський дипломат в ООН подав у відставку (фото)

За словами Бориса Бондарєва, глава російського МЗС Сергія Лавров за 18 років деградував від професіонала й інтелектуала до людини, яка погрожує світові ядерною зброєю.

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Радник російського постійного представництва при Організації об'єднаних націй у Женеві Борис Бондарєв повідомив про свою відставку через вторгнення Росії в Україну. Він назвав розв'язану війну Путіним злочином проти українського та російського народів і заявив, що за час 20-річної дипломатичної роботи на РФ йому ще ніколи не було так соромно за свою країну та роботу. Заяву про звільнення опублікував у Twitter юрист, правозахисник і виконавчий директор UN Watch Гілель Нойєр.

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"Ті, хто задумав цю війну, хочуть тільки одного — залишитися при владі назавжди, жити в помпезних палацах несмаку, плавати на яхтах, які за тоннажем і вартістю можна порівняти з усім Військово-Морським флотом Росії. Насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю. Заради цього вони готові принести в жертву безліч життів. Тисячі росіян і українців уже загинули заради цієї мети", — вважає Бондарєв.

За його словами, всі ці 20 років рівень брехні та непрофесіоналізму в МЗС Росії лише зростав. Проте за останні роки це набуло катастрофічного характеру, заявив Борис Бондарєв.

"Замість неупередженого інформування про те, що відбувається, неупередженого аналізу та тверезого прогнозування — пропагандистські кліше на кшталт радянських газет 30-х років. Збудована система, яка обманює сама себе", — сказав він.

Бондарєв також розкритикував главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Він вважає, що міністр Лавров добре ілюструє деградацію дипломатичної системи Росії, а за 18 років, будучи главою відомства, він пройшов шлях від "професіонала й освіченого інтелектуала до людини, яка постійно транслює заяви, що суперечать одна одній, і погрожує світові ядерною зброєю".

Російський дипломат в ООН заявив, що сьогодні МЗС Росії не займається дипломатією, а сіє брехню, розпалює ненависть, війну й обслуговує інтереси приватного кола осіб. За його словами, вони не мають нічого спільного зі справжніми потребами російського суспільства.

"Я вчився на дипломата й хотів би й надалі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі та наслідувати згубний політичний курс означає зраджувати свою Батьківщину. Не хочу та не можу цього робити. У зв'язку з цим я ухвалив рішення звільнитися", — заявив Бондарєв.

У російському дипломатичному відомстві на момент написання новини не прокоментували заяву про відставку Бориса Бондарєва.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ повідомляли, що генсек ООН Антоніу Гутерреш умовляє країни Заходу послабити санкції проти Росії в обмін на українське зерно. За інформацією журналістів, він пропонує дозволити експорт калійних добрив із Росії та Білорусі, щоб РФ розблокувала порти України.

Раніше, 13 травня, постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив про існування в українських регіонах таборів для підготовки майбутніх бойовиків. За його словами, у них нібито навчають дітей віком від 7 до 18 років.