"Стыдно за свою страну": российский дипломат в ООН подал в отставку (фото)

По словам Бориса Бондарева, глава российского МИД Сергея Лавров за 18 лет деградировал от профессионала и интеллектуала до человека, который угрожает миру ядерным оружием.

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Советник российского постоянного представительства при Организации объединенных наций в Женеве Борис Бондарев сообщил о своей отставке из-за вторжения России в Украину. Он назвал развязанную войну Путиным преступлением против украинского и российского народов и заявил, что за время 20-летней дипломатической работы на РФ ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу. Заявление об уходе опубликовал в Twitter юрист, правозащитник и исполнительный директор UN Watch Гилель Нойер.

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"Те, кто задумал эту войну, хотят только одного — остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России. Наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней. Тысячи россиян и украинцев уже погибли ради этой цели", — считает Бондарев.

По его словам, все эти 20 лет уровень лжи и непрофессионализма в МИД России только возрастал. Однако за последние годы это приобрело катастрофический характер, заявил Борис Бондарев.

"Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя", — сказал он.

Бондарев также раскритиковал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Он считает, что Министр Лавров хорошо иллюстрирует деградацию дипломатической системы России, а за 18 лет, будучи главой ведомства, он прошел путь от "профессионала и образованного интеллектуала до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру ядерным оружием".

Российский дипломат в ООН заявил, что сегодня МИД России не занимается дипломатией, а сеет ложь, разжигает ненависть, войну и обслуживает интересы частного круга лиц. По его словам, они не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества.

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться", — заявил Бондарев.

В российском дипломатическом ведомстве на момент написания новости не прокомментировали заявления об отставке Бориса Бондарева.

Напомним, 16 мая СМИ сообщали, что генсек ООН Антониу Гутерриш уговаривает страны Запада ослабить санкции против России в обмен на украинское зерно. По информации журналистов, он предлагает разрешить экспорт калийных удобрений из России и Беларуси, чтобы РФ разблокировала порты Украины.

Ранее, 13 мая постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил о существовании в украинских регионах лагерей для подготовки будущих боевиков. По его словам, в них якобы обучают детей от 7 до 18 лет.