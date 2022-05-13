"Учили уничтожать нелюдей": Небензя заявил о военных детских лагерях в Украине (видео)

По словам постстпреда РФ в ООН, военнослужащие из полка "Азов" вербовали детей от 7 до 18 лет и "готовили будущих боевиков".

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине 12 мая заявил о существовании в ряде регионов Украины детских лагерей для подготовки боевиков.

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В ходе заседания Совбеза российский постпред сказал, что в данных лагерях занимаются дети от 7 до 18 лет, которых в частности "вербовали" военнослужащие из полка "Азов".

"В ряде регионов Украины были организованы детские лагеря, куда принимали с 7 до 18 лет. Одним из таких учреждений стал детский приют "Пилигрим" в городе Мариуполь. В котором из детей готовили будущих боевиков", — сказал Небензя.

Постпред также упомянул украинскую молодежную организацию "Центурия", которая, по мнению Небензи, является носителем идеологии радикального украинского национализма.

Постпред также отметил, что еще в 2018 году журналисты Associadet Press сделали репортаж о детском лагере "Азовец".

"В 2018-м году журналисты Associadet Press на Украине стали свидетелями того, как подростков детского лагеря "Азовец" учат, цитирую: "Уничтожать нелюдей". Журналисты из США испытали культурный шок"? — добавил он.

Напомним, постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН 5 апреля заявил, что в Украине среди молодежи много "нацистов". В качестве доказательства, постпред привел тот факт, что многие молодые люди делают себе татуировки с нацистскими символами.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица упрекнул Россию в повторении тех же преступлений, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. Он также обвинил постпреда РФ Небензю во лжи по поводу массовых убийств мирного населения российскими солдатами в Буче.