"Вырезали на груди свастику": представитель России рассказал Совбезу ООН о "нацистах" в Украине

Василий Небензя утверждает, что некоторые молодые люди в Украине якобы "делают татуировки свастики" и украшают одежду нацистскими символами.

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Среди молодых людей в Украине много "нацистов". Такое утверждение озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, которое транслировалось в YouTube.

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"Нам говорят что в Украине не может быть нацистов. Но мы хорошо знаем, что они у вас не только есть, но и правят бал. Национальными героями Украины являются Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы решили не замечать украинских неонацистов и делать вид, что их нет. А они, к сожалению, есть", – отметил он.

Небензя начал приводить в доказательство своих слов неких представителей молодежи, которые делают татуировки свастики и украшают одежду нацистскими символами. Конкретных доказательств этого он не привел.

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"Особенно много их в национальных батальонах — "Айдаре", "Азове" и "Правом секторе". Они убивают как нацисты не только российских солдат-пленных, но и своих. А мирное население используют в качестве живого щита", – продолжил он.

Небензя повторил пропагандистский тезис о размещении военной техники в жилых кварталах и таким образом пытался оправдать ежедневный огонь ВС РФ по домам. После этого он сказал, что мирным жителям якобы "вырезали на груди свастику".

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