Дуда сравнил бомбардировки россиянами Мариуполя с военными преступлениями нацистов

По словам польского президента, российские лидеры ведут себя точно так же, как Гитлер, немецкие СС и летчики фашистской армии во время Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил атаки российских военных в Украине с действиями нацистских войск во время Второй мировой войны. Он заявил во вторник во время визита в Болгарию, что осажденный Мариуполь выглядит как Варшава в 1944 году после того, как немцы бомбили дома и убивали мирных жителей "без всякой пощады", передает The Associated Press.

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Президент Польши, который на этой неделе примет президента США Джо Байдена в Варшаве, восстановленной из пепла Второй мировой войны, сказал, что травмированные люди продолжают убегать от войны из Украины. Они тысячами прибыли в Польшу и другие соседние страны.

Агентство ООН по делам беженцев во вторник объявило об ошеломляющей цифре: более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину.

Причем львиная доля беженцев приходится на Польшу — более 2,1 миллиона человек, за ней следуют Румыния с более чем 540 000 человек и Молдова с более чем 367 000 человек. Словакия и Венгрия также приняли украинских граждан.

В то же время, по оценкам Международной организации по миграции, около 6,5 миллиона человек также являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины, что позволяет предположить, что некоторые, если не большинство, могут бежать за границу, если война продолжится.

Дуда сравнил российские обстрелы школ, больниц и других гражданских объектов со зверствами, совершенными немецкими войсками во время оккупации Польши во время Второй мировой войны.

"Мои соотечественники, поляки, смотрят сегодня на Мариуполь и говорят со слезами на глазах: "Боже, Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда нацисты, гитлеровские немцы, зверски бомбили дома, убивали людей, безжалостно убивали мирных жителей", — отметил Дуда.

Он подчеркнул, что сегодня российская армия ведет себя точно так же.

"Российские лидеры ведут себя точно так же, как Гитлер, как немецкие СС, как немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны", — заявил президент Польши.

Ранее Фокус сообщал, что у Путина не исключают применение ядерного оружия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что войска РФ не наносят удары по гражданским объектам, и оккупация Украины не входит в планы Кремля.