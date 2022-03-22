Дуда порівняв бомбардування росіянами Маріуполя із воєнними злочинами нацистів

За словами польського президента, російські лідери поводяться так само, як Гітлер, німецькі СС та льотчики фашистської армії під час Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв атаки російських військових в Україні із діями нацистських військ під час Другої світової війни. Він заявив у вівторок під час візиту до Болгарії, що обложений Маріуполь виглядає, як Варшава у 1944 році після того, як німці бомбили будинки та вбивали мирних жителів "без жодного милосердя", передає The Associated Press.

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Президент Польщі, який цього тижня прийме президента США Джо Байдена у Варшаві, відновленій із попелу Другої світової війни, сказав, що травмовані люди продовжують тікати від війни з України. Вони тисячами прибули до Польщі та інших сусідніх країн.

Агентство ООН у справах біженців у вівторок оголосило про приголомшливу цифру: понад 3,5 мільйони біженців залишили Україну.

Причому левова частка біженців припадає на Польщу — понад 2,1 мільйона осіб, за нею слідують Румунія з більш ніж 540 000 осіб та Молдова з більш ніж 367 000 осіб. Словаччина та Угорщина також прийняли українських громадян.

Водночас за оцінками Міжнародної організації з міграції, близько 6,5 мільйона осіб також є внутрішньо переміщеними особами всередині України, що дозволяє припустити, що деякі, якщо не більшість, можуть тікати за кордон, якщо війна триватиме.

Дуда порівняв російські обстріли шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів зі звірствами, скоєними німецькими військами під час окупації Польщі під час Другої світової війни.

"Мої співвітчизники, поляки, дивляться сьогодні на Маріуполь і говорять зі сльозами на очах: "Боже, Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли нацисти, гітлерівські німці, по-звірячому бомбили будинки, вбивали людей, безжально вбивали мирних жителів", — зазначив Дуда.

Він наголосив, що сьогодні російська армія поводиться так само.

"Російські лідери поводяться так само, як Гітлер, як німецькі СС, як німецькі льотчики фашистської армії під час Другої світової війни", — заявив президент Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін не відкидає застосування ядерної зброї. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що війська РФ не завдають ударів по цивільних об'єктах, і окупація України не входить до планів Кремля.