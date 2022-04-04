Прокуратура обнаружила в Буче пыточную и тела замученных мирных жителей (фото)

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал снимки замученных и добавил, что "ему известно имя того, кто убил этих несчастных украинцев".

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Прокуроры вместе с сотрудниками полиции Киевской области выявили пыточную в городе Буча. Правоохранители обнаружили в подвале одного из детских санаториев тела пяти мужчин со связанными руками. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур инициировано расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, в соответствии со статьей 438 УК Украины.

По сообщениям советника главы МВД Антона Геращенко, в детском лагере "Пролисок" три недели находилась "база одного из подразделений армии фашистов, насильников и мародеров".

На месте, где были найдены тела людей, работают прокуроры и сотрудники правоохранительных органов. Принимаются соответствующие меры, чтобы установить обстоятельства каждого из случаев военных преступлений и причастных к ним лиц.

Российские военные пытали безоружных мирных жителей, а затем хладнокровно казнили.

"Одному из погибших размозжили череп ударами приклада с особой звериной жесткостью. Другие были застрелены в затылок или в грудь", — говорится в сообщении.

[ + – ] Замученные и казненные мирные жители Бучи.

Геращенко пригласил с собой в это жуткое место нечеловеческих страданий и боли 70 иностранных журналистов. Он опубликовал фото замученных горожан, уточнив, что "ему известно имя того, кто убил этих несчастных Украинцев".

Ранее Фокус сообщал, что журналисты из Беларуси выложили в свободный доступ имена и номера телефонов российских военных, занимавшихся мародерством в Украине. Эти солдаты через Беларусь отправляли домой краденные телевизоры, мебель, одежду, запчасти для компьютеров и автомобилей. Преимущественно это жители Сибири.

Основная масса посылок с краденым шла в Рубцовск Алтайского края. Например, Николаев Павел Александрович отправил родственникам инструменты, телевизор и кресло весом 205 кг. Дацюк Иван Андреевич отправил домой одежду на 60 кг.

Надо сказать, что Алтайский край — сравнительно холодный регион, зимой температура нередко опускается ниже –40. Судя по весу награбленного, солдаты утеплялись на зиму.

Напомним, что российским военным, которых отправили в Украину, не выплачивают обещанной зарплаты. Генеральный штаб ВСУ опубликовал документы, свидетельствующие о таких проблемах в российской армии — отсюда и массовые случаи мародерства.