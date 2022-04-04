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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Прокуратура виявила в Бучі катівню та тіла закатованих мирних жителів (фото)

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Закатовані в тортурах мирні жителі Бучі, тортури, страти
Фото: AP | Загиблі мирні мешканці Бучі.

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував знімки закатованих та додав, що "йому відоме ім'я того, хто вбив цих нещасних українців".

Прокурори разом із співробітниками поліції Київської області виявили катівню у місті Буча. Правоохоронці виявили у підвалі одного з дитячих санаторіїв тіла п'ятьох чоловіків із зв'язаними руками. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

При процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур ініційовано розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни відповідно до статті 438 КК України.

За повідомленнями радника голови МВС Антона Геращенка, у дитячому таборі "Пролісок" три тижні знаходилася "база одного з підрозділів армії фашистів, ґвалтівників та мародерів".

На місці, де було знайдено тіла людей, працюють прокурори та працівники правоохоронних органів. Вживаються відповідних заходів, щоб встановити обставини кожного з випадків воєнних злочинів та причетних до них осіб.

Російські військові катували беззбройних мирних жителів, а потім страчували.

"Одному із загиблих розбили череп ударами прикладу з особливою звіриною жорсткістю. Інші були застрелені в потилицю або в груди", — йдеться у повідомленні.

Замучені та страчені мирні жителі Бучі.
Закатовані та страчені мирні жителі Бучі.

Геращенко запросив із собою у це моторошне місце нелюдських страждань та болю 70 іноземних журналістів. Він опублікував фото закатованих городян, уточнивши, що "йому відоме ім'я того, хто вбив цих нещасних українців".

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти з Білорусі виклали у вільний доступ імена та номери телефонів російських військових, які займалися мародерством в Україні. Ці солдати через Білорусь відправляли додому крадені телевізори, меблі, одяг, запчастини для комп'ютерів та автомобілів. Переважно це мешканці Сибіру.

Переважна більшість посилок з краденим йшла у Рубцовськ Алтайського краю. Наприклад, Ніколаєв Павло Олександрович відправив родичам інструменти, телевізор та крісло вагою 205 кг. Дацюк Іван Андрійович відправив додому одяг на 60 кг.

Слід зазначити, що Алтайський край — порівняно холодний регіон, взимку температура нерідко опускається нижче –40. Судячи з ваги награбованого солдати утеплювалися на зиму.

Нагадаємо, що російським військовим, яких відправили до України, не виплачують обіцяної зарплати. Генеральний штаб ЗСУ опублікував документи, які свідчать про такі проблеми у російській армії — звідси й масові випадки мародерства.