Прокуратура виявила в Бучі катівню та тіла закатованих мирних жителів (фото)

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував знімки закатованих та додав, що "йому відоме ім'я того, хто вбив цих нещасних українців".

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Прокурори разом із співробітниками поліції Київської області виявили катівню у місті Буча. Правоохоронці виявили у підвалі одного з дитячих санаторіїв тіла п'ятьох чоловіків із зв'язаними руками. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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При процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур ініційовано розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни відповідно до статті 438 КК України.

За повідомленнями радника голови МВС Антона Геращенка, у дитячому таборі "Пролісок" три тижні знаходилася "база одного з підрозділів армії фашистів, ґвалтівників та мародерів".

На місці, де було знайдено тіла людей, працюють прокурори та працівники правоохоронних органів. Вживаються відповідних заходів, щоб встановити обставини кожного з випадків воєнних злочинів та причетних до них осіб.

Російські військові катували беззбройних мирних жителів, а потім страчували.

"Одному із загиблих розбили череп ударами прикладу з особливою звіриною жорсткістю. Інші були застрелені в потилицю або в груди", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Закатовані та страчені мирні жителі Бучі.

Геращенко запросив із собою у це моторошне місце нелюдських страждань та болю 70 іноземних журналістів. Він опублікував фото закатованих городян, уточнивши, що "йому відоме ім'я того, хто вбив цих нещасних українців".

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти з Білорусі виклали у вільний доступ імена та номери телефонів російських військових, які займалися мародерством в Україні. Ці солдати через Білорусь відправляли додому крадені телевізори, меблі, одяг, запчастини для комп'ютерів та автомобілів. Переважно це мешканці Сибіру.

Переважна більшість посилок з краденим йшла у Рубцовськ Алтайського краю. Наприклад, Ніколаєв Павло Олександрович відправив родичам інструменти, телевізор та крісло вагою 205 кг. Дацюк Іван Андрійович відправив додому одяг на 60 кг.

Слід зазначити, що Алтайський край — порівняно холодний регіон, взимку температура нерідко опускається нижче –40. Судячи з ваги награбованого солдати утеплювалися на зиму.

Нагадаємо, що російським військовим, яких відправили до України, не виплачують обіцяної зарплати. Генеральний штаб ЗСУ опублікував документи, які свідчать про такі проблеми у російській армії — звідси й масові випадки мародерства.