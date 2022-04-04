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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Білоруські журналісти опублікували дані військових РФ, які займалися мародерством в Україні

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Фото: Telegram | У мережі потрапили особисті дані російських військових, які займалися мародерством в Україні

Російські солдати відправляли крадені телевізори, меблі, одяг, запчастини для комп'ютерів та автомобілів на батьківщину через Білорусь. Тепер відомі їхні імена та номери телефонів.

Опозиційні білоруські журналісти стверджують, що в їхнє розпорядження потрапили дані російських військових, які займалися мародерством і переправляли вкрадене під час війни в Україні ряд міст РФ. Відповідний пост опубліковано у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" у понеділок, 4 квітня.

За даними журналістів, військові РФ відправляють одяг, побутову техніку, меблі, автомобільні запчастини та інші речі через білоруське місто Мозир. Проєкт опублікував дані російських військовослужбовців, які відправили, за даними авторів поста, 2 квітня в РФ понад 2 тонни речей, більшість з яких крадені:

  • Коваленко Євген Євгенович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 450 кг інструментів, музичні колонки, стіл, намет і так далі;
  • Лазарєв Артем Петрович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 255 кг запчастин та електросамокат;
  • Ніколаєв Павло Олександрович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 205 кг інструментів, телевізор та крісло;
  • Сердцев Андрій Миколайович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 150 кг інструментів, речей та телевізор;
  • Валієв Георгій Муратович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 150 кг інструментів та речей;
  • Степанов Микола Миколайович відправив в Уссурійськ (Приморський край) 140 кг запчастин та кондиціонерів;
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 140 кг інструментів та одягу;
  • Жуковський Роман Олександрович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 130 кг інструментів, речей та телевізор;
  • Чучалін Євген Вікторович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 100 кг інструментів, речей та кілька телевізорів;
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська (Алтайський край) 95 кг інструментів, речей та телевізор;
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив в Ульяновськ 90 кг кришку багажника;
  • Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу (Забайкальський край) 85 кг одягу;
  • Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник (Алтайський край) 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК;
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив у Біробіджан (Єврейська автономна область) 60 кг одягу та рибальського приладдя;
  • Дацюк Іван Андрійович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 60 кг одягу;
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив у Рубцовськ (Алтайський край) 50 кг інструментів та речей.

Більшість цих посилок з краденим прямувала в Рубцовськ (Алтайський край), а також у Желєзногорськ (Красноярський край), Омськ, Новосибірськ, Москву та Ангарськ (Іркутська область).

З повним переліком даних військових РФ, зокрема номерів мобільних телефонів, можна ознайомитися на сайті. Журналісти також закликали передати цю інформацію в Службу безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що російські солдати відбирають у мирного населення навіть килими та чайники.

Крім цього в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що військові РФ також вивозили м'ясорубки та тюбики із зубною пастою.