"Виносять усt – від м'ясорубок до зубної пасти": у МВС розповіли про мародерство росіян

Поліція й тероборона припиняють випадки мародерства, але на окупованих територіях ситуація плачевна.

В Україні значно скоротилася кількість випадків мародерства, що не можна сказати про ситуацію на окупованих територіях. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє УНІАН.

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За його словами, випадки мародерства загалом припинилися завдяки роботі небайдужих громадян спільно з поліцією й теробороною.

"Набагато страшніша ситуація з мародерством на окупованих Росією територіях. Вони виносять із будинків і магазинів усе – від м'ясорубок і телевізорів до зубної пасти", — сказав Денисенко.

Як відомо, у російських військових в Україні вже закінчилася провізія, що спонукає їх обкрадати магазини та будинки мирних жителів. Підтвердженням цього стане, зокрема, перехоплена розмова окупанта зі своєю дружиною.

Раніше російські загарбники обстріляли та розграбували архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова" в Запорізькій області. Окупанти винесли навіть мармуровий старовинний унітаз.