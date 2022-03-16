"Ми тут уже все проклинаємо": російський військовий розповів дружині про те, що відбувається в Україні

За словами солдата, єдине, чого він хоче, — якнайшвидше повернутися додому, і не розуміє, в чому сенс перебування російських військових в Україні.

Чутки, що все більше розповсюджуються, про те, що російська армія, яка воює в Україні, виснажена і демотивована, знайшли чергове підтвердження у вигляді перехопленої СБУ розмови одного з російських солдатів зі своєю дружиною. Він говорить не лише про проблеми з матеріально-технічним забезпеченням ЗС РФ, а й про великі втрати у живій силі.

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"Їжі немає, води немає. Залишився у нас зараз один на двох сухпайок… А більше їжі немає. Просто вчора ми потрапили під веселу роздачу. Одна машина безповоротно, в неї пряме залетіло, вона згоріла. І влучили в КАМАЗ із провізією. У КАМАЗі вода була, сухпаї… Просто ми зараз не бачимо сенсу свого знаходження тут… Провіанту в нас немає, боєзапасу в нас немає, солярки в нас немає на техніці. У нас народу лишилось… осіб 40. Ось таке ось ХХІ століття. Уже ніхто не сподівається на жодні переговори", — скаржиться окупант.

На запитання дружини про те, що їм узагалі кажуть, він відповів:

"Взагалі нічого, взагалі. Усі дзвонять і лише там дізнаються, що взагалі відбувається".

За словами його співрозмовниці, у Росії справи не набагато кращі, хоча й не такі погані, як у її чоловіка. Зокрема, вона поділилася, що закрилася низка американських магазинів, не продаються пепсі-колу, ZARА, Bershka, а також не працює McDonald's. Жінка нарікає, що навіть нафта та газ "більше не продаються нікуди", тому що "ЄС усе заборонив", і просить чоловіка якнайшвидше повернутися додому, оскільки дуже на нього чекає.

"Ну, ми теж чекаємо, коли додому приїдемо. Ми тут уже все проклинаємо на*уй", — відповів військовослужбовець.

Незважаючи на подібні зізнання, російські окупанти продовжують чинити військові злочини на території України. Вони руйнують житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури й убивають мирних жителів. Так, 16 березня військові РФ відкрили вогонь по людях, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові. Мінімум 10 людей загинуло.

Нагадаємо, ЗС РФ почали підривати міни та снаряди на території захопленої Запорізької АЕС. Окупанти влаштували там стоянку для своєї техніки, а також зберігають боєприпаси.