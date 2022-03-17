"Выносят все – от мясорубок до зубной пасты": В МВД рассказали о мародерстве россиян

Полиция и тероборона пресекают случаи мародерства, но на оккупированных территориях ситуация плачевная.

В Украине значительно сократилось число случаев мародерства, что нельзя сказать о ситуации на оккупированных территориях. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНИАН.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, случаи мародерством в целом пресеклись благодаря работе неравнодушных граждан совместно с полицией и теробороной.

"Гораздо страшнее ситуация с мародерством на оккупированных Россией территориях. Они выносят из домов и магазинов все – от мясорубок и телевизоров до зубной пасты", — сказал Денисенко.

Как известно, у российских военных в Украине уже закончилась провизия, что побужает их обвовровывать магазины и дома мирных жителей. Подтверждением тому станет, в частности, перехваченный разговор оккупанта со своей женой.

Ранее российские захватчики обстреляли и разграбили архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" в Запорожской области. Оккупанты вынесли даже мраморный старинный унитаз.