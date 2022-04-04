Белорусские журналисты опубликовали данные военных РФ, занимавшихся мародерством в Украине

Российские солдаты отправляли краденные телевизоры, мебель, одежду, запчасти для компьютеров и автомобилей на родину через Белорусь. Теперь известны их имена и номера телефонов.

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Оппозиционные белорусские журналисты утверждают, что в их распоряжение попали данные российских военных, которые занимались мародерством и переправляли украденное в ходе войны в Украине в ряд городов РФ. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале "Беларускі Гаюн" в понедельник, 4 апреля.

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По данным журналистов, военные РФ отправляют одежду, бытовую технику, мебель, автомобильные запчасти и другие вещи через белорусский город Мозырь. Проект опубликовал данные российских военнослужащих, отправивших, по данным авторов поста, 2 апреля в РФ более 2 тонн вещей, большинство из которых краденные:

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее;

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 255 кг запчастей и электросамокат;

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск(Алтайский край) 205 кг инструментов, телевизор и кресло;

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 150 кг инструментов, вещей и телевизор;

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 150 кг инструментов и вещей;

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск (Приморский край) 140 кг запчастей и кондиционеров;

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 140 кг инструментов и одежды;

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 130 кг инструментов, вещей и телевизор;

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров;

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 95 кг инструментов, вещей и телевизор;

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника;

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу (Забайкальский край) 85 кг одежды;

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк (Алтайский край) 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК;

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан (Еврейская автономная область) 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей;

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 60 кг одежды;

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 50 кг инструментов и вещей.

Также посылки с украденным направлялись в Рубцовск Железногорск (Красноярский край), Омск, Новосибирск, Москву и Ангарск (Иркутская область).

С полным перечнем данных военных РФ, в частности, номеров мобильных телефонов, можно ознакомиться на сайте. Журналисты также призвали передать эту информацию Службе безопасности Украины.

Напомним, недавно председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что российские солдаты отбирают у мирного населения даже ковры и чайники.

Помимо этого в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что военные РФ также вывозили мясорубки и тюбики с зубной пастой.