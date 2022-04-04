Белорусские журналисты опубликовали данные военных РФ, занимавшихся мародерством в Украине
Российские солдаты отправляли краденные телевизоры, мебель, одежду, запчасти для компьютеров и автомобилей на родину через Белорусь. Теперь известны их имена и номера телефонов.
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Оппозиционные белорусские журналисты утверждают, что в их распоряжение попали данные российских военных, которые занимались мародерством и переправляли украденное в ходе войны в Украине в ряд городов РФ. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале "Беларускі Гаюн" в понедельник, 4 апреля.
По данным журналистов, военные РФ отправляют одежду, бытовую технику, мебель, автомобильные запчасти и другие вещи через белорусский город Мозырь. Проект опубликовал данные российских военнослужащих, отправивших, по данным авторов поста, 2 апреля в РФ более 2 тонн вещей, большинство из которых краденные:
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее;
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 255 кг запчастей и электросамокат;
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск(Алтайский край) 205 кг инструментов, телевизор и кресло;
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 150 кг инструментов, вещей и телевизор;
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 150 кг инструментов и вещей;
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск (Приморский край) 140 кг запчастей и кондиционеров;
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 140 кг инструментов и одежды;
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 130 кг инструментов, вещей и телевизор;
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров;
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск (Алтайский край) 95 кг инструментов, вещей и телевизор;
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника;
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу (Забайкальский край) 85 кг одежды;
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк (Алтайский край) 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК;
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан (Еврейская автономная область) 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей;
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 60 кг одежды;
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск (Алтайский край) 50 кг инструментов и вещей.
Также посылки с украденным направлялись в Рубцовск Железногорск (Красноярский край), Омск, Новосибирск, Москву и Ангарск (Иркутская область).
С полным перечнем данных военных РФ, в частности, номеров мобильных телефонов, можно ознакомиться на сайте. Журналисты также призвали передать эту информацию Службе безопасности Украины.
Напомним, недавно председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что российские солдаты отбирают у мирного населения даже ковры и чайники.
Помимо этого в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что военные РФ также вывозили мясорубки и тюбики с зубной пастой.