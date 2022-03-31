Вывозят даже чайники и ковры: глава Черниговской ОГА рассказал о мародерстве россиян (видео)

Все награбленное, по словам главы ОГА Вячеслава Чауса, мародеры прячут в БТРах для вывоза в Россию.

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В Черниговской области захватчики на временно оккупированных территориях прибегают к мародерству и "сидят на головах" у людей, сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, особенно случаи мародерства зафиксированы в населенных пунктах вблизи Чернигова, а также в Нежинском и Прилуцком районах.

"Там ситуация действительно критическая, враг сидит на головах у людей", — сказал чиновник.

Чаус отметил: оккупанты, отрезанные от основных регулярных частей, вывозят даже чайники и ковры жителей. Все награбленное они погружают в БТРы.

"Люди в погребах, подвалах, а враг вытягивает всю еду, всю продовольствие. Издевается над нашими жителями. Этого мы никогда им не простим", — подчеркнул глава ОГА.

[ + – ] Глава ОГА Вячеслав Чаус

Ранее в МВД Украины рассказали, что российские военные вывозят буквально все из домов украинцев — от мясорубок до зубной пасты.

В Генштабе ВСУ также рассказывали, что захватчики вывозят в Россию автомобили украинцев, бытовую технику и продукты.