Оккупанты воруют и вывозят в РФ машины, бытовую технику и продукты, - Генштаб

Помимо мародерства войска РФ начали объявлять принудительную мобилизацию, в частности в Станице Луганской.

Российские военные занимаются не только террором местного населения, но и мародерством с последующим вывозом краденного на территорию РФ. Об этом указывается в сводке Генштаба ВСУ.

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"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства", — указывает украинское командование.

Также в Генштабе отмечают, что войска РФ неоднократно были замечены за размещением своих войск и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

По данным ВСУ, российские оккупанты проводят мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областях. В частности, в Станице-Луганской бюджетные организации громады получили оповещение о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года мужчин от 18 до 60 лет в местное отделение полиции для регистрации.

Причины "регистрации" не указываются. Однако в Генштабе их связывают с очередной волной мобилизации ко второму армейскому корпусу.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты РФ проводят скрытую мобилизацию и несут большие потери.

18 марта сообщалось, что войска РФ планируют перебросить в Украину подразделения из Армении.