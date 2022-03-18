Россия планирует перебросить в Украину подразделения из Армении, — Генштаб

Согласно сообщению, украинские военнослужащие приступили к освобождению временно оккупированных населенных пунктов на всех направлениях.

Россия планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении. Таким образом она пытается восстановить боеспособность отдельных подразделений, которые воюют в Украине. Кроме того, российские военные все больше деморализованы, отмечаются случаи суицида и самоувечья. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в Facebook.

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На 23-й день войны России против Украины некоторые военнослужащие РФ отказываются от участия в боевых действиях после столкновения с украинскими военными. Например, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа около 130 российских военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что командира 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ РФ полковника Вадима Панькова отстранили от исполнения служебных обязанностей. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель.

В то же время ВСУ продолжают освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям. В ведомстве добавили, что в Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей, чтобы подавить их сопротивление.

Также известно, что в оккупированном Крыму в городе Джанкой планируют размещать прибывших российских военных в школах. Поэтому там приостановлен учебный процесс. В Генштабе заявили, что российские пропагандистские СМИ продолжают распространять ложь о военных России на территории Украины. Также фейки распространяются в странах Европейского союза и США для дискредитации военно-политического руководства Украины и ВСУ.

Напомним, 18 марта Алексей Арестович заявил, что сейчас деблокировать Мариуполь нет возможности. По его словам, сейчас ВСУ ведут тяжелейшие бои с превосходящими силами противника севернее Волновахи. А вопрос окруженного российскими военными города решается в дипломатической плоскости.

Бригадный генерал Александр Грузевич сообщил, что ВСУ отбросили российскую армию от Киева со стороны правого берега Днепра на 70 километров. Полосу вокруг внешнего кольца вокруг украинской столицы расширили.