"Вирізали на грудях свастику": представник Росії розповів Раді безпеки ООН про "нацистів" в Україні

Василь Небензя стверджує, що деякі молоді люди в Україні нібито "роблять татуювання свастики" та прикрашають одяг нацистськими символами.

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Серед молоді в Україні багато "нацистів". Таке твердження озвучив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН, яке транслювалося на YouTube.

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"Нам кажуть що в Україні не може бути нацистів. Але ми добре знаємо, що вони у вас не тільки є, а й правлять балом. Національними героями України є Степан Бандера та Роман Шухевич. Ви вирішили не помічати українських неонацистів та вдавати, що їх немає. А вони, на жаль, є", – наголосив він.

Небензя почав наводити на підтвердження своїх слів деяких представників молоді, які роблять татуювання свастики і прикрашають одяг нацистськими символами. Конкретних доказів цього не навів.

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"Особливо багато їх у національних батальйонах — "Айдарі", "Азові" та "Правому секторі". Вони вбивають, як нацисти, не лише російських солдатів-полонених, а й своїх. А мирне населення використовують як живий щит", — продовжив він.

Небензя повторив пропагандистську тезу про розміщення військової техніки в житлових кварталах і таким чином намагався виправдати щоденний вогонь ЗС РФ удома. Після цього він сказав, що мирним жителям нібито "вирізали на грудях свастику".

Російський представник пообіцяв подати "тисячі свідчень" злочинів українських військових. Масові вбивства ЗС РФ мирних жителів він назвав "підлими звинуваченнями".

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