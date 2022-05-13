"Вчили знищувати нелюдів": Небензя заявив про військові дитячі табори в Україні (відео)

За словами постпостпреда РФ в ООН, військовослужбовці з полку "Азов" вербували дітей від 7 до 18 років та "готували майбутніх бойовиків".

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Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН з гуманітарної ситуації в Україні 12 травня заявив про існування в низці регіонів України дитячих таборів для підготовки бойовиків.

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Під час засідання Ради безпеки російський постпред сказав, що в цих таборах займаються діти від 7 до 18 років, яких зокрема "вербували" військовослужбовці з полку "Азов".

"У низці регіонів України організовані дитячі табори, куди приймали з 7 до 18 років. Однією з таких установ став дитячий притулок "Пілігрим" у місті Маріуполь. У якому з дітей готували майбутніх бойовиків", — сказав Небензя.

Постпред також згадав про українську молодіжну організацію "Центурія", яка, на думку Небензі, є носієм ідеології радикального українського націоналізму.

Постпред також зазначив, що ще у 2018 році журналісти Associadet Press зробили репортаж про дитячий табір "Азовець".

"У 2018-му році журналісти Associadet Press в Україні стали свідками того, як підлітків дитячого табору "Азовець" вчать, цитую: "Знищувати нелюдів". Журналісти зі США зазнали культурного шоку?" — додав він.

Нагадаємо, постпред РФ Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН 5 квітня заявив, що в Україні серед молоді багато "нацистів". Як доказ, постпред навів той факт, що багато молодих людей роблять собі татуювання з нацистськими символами.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця дорікнув Росії за повторення тих самих злочинів, які чинили нацисти під час Другої світової війни. Він також звинуватив постпреда РФ Небензю у брехні щодо масових убивств мирного населення російськими солдатами в Бучі.