Американский сенатор призвал НАТО быть готовыми к ядерному удару со стороны РФ, — СМИ

Митт Ромни уверяет, что мир должен "представить немыслимое" и исходя из этого, разрабатывать ответный план действий. И добавил, что для Путина в таком случае ответный удар будет разрушительным.

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Американский сенатор Митт Ромни выступил с заявлением, что США и их союзники по НАТО должны подготовить разрушительный ответ в случае, если Россия нанесет ядерный удар по стране. Призыв к таким действиям со стороны политика прозвучал из-за угроз Кремля, сообщает New York Post.

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"Использование Россией ядерного оружия, несомненно, стало бы переопределением и переориентацией геополитического события. Мы должны представить себе невообразимое, в частности, как мы будем реагировать в военном и экономическом отношении на такой тектонический сдвиг в глобальной геополитической сфере", — отметил он.

Бывший кандидат в президенты представил западным союзникам несколько вариантов в дополнение к ядерному ответу, если "загнанный в угол и находящийся в бреду" президент России Владимир Путин развернет ядерное оружие.

По словам Ромни, США также могут оказать давление на Китай и других союзников России, чтобы они выдвинули против своего партнера ультиматум, аналогичный тому, который был поставлен бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим после терактов 11 сентября.

В то же время сенатор уточнил, что поддерживает политику Соединенных Штатов, направленную на поддержку Украины. И добавил, что, что администрация президента Байдена работает над "разработкой и оценкой широкого спектра вариантов".

"Потенциальные ответы на такой гнусный и геополитически дезориентирующий акт, как ядерный удар, должны быть детально проработаны и иметь поддержку наших союзников по НАТО. Путин и его помощники не должны сомневаться в том, что наш ответ на такую распущенность будет разрушительным", — резюмировал он.

Ранее Фокус рассказывал, что пишущее про МЧС РФ СМИ рассказало, что делать в случае "ответного ядерного удара" НАТО. Сайт, который пишет про российских спасателей, сообщал, что во время массовых торжеств на Пасху возможен "ответный ядерный удар" по территории России. Однако вскоре издатели заявили, что их взломали, а информация не соответствует действительности.

Также мы сообщали, что российский дипломат в ООН подал в отставку, заявив, что ему стыдно за свою страну. По словам Бориса Бондарева, глава российского МИД Сергея Лавров за 18 лет деградировал от профессионала и интеллектуала до человека, который угрожает миру ядерным оружием.