Пишущее про МЧС РФ СМИ рассказало, что делать в случае "ответного ядерного удара" НАТО (фото)

Сайт, который пишет про российских спасателей, сообщил, что во время массовых торжеств на Пасху возможен "ответный ядерный удар" по территории России. Однако вскоре заявили, что их взломали, а информация не соответствует действительности.

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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России опубликовали инструкцию на случай "ответного ядерного удара со стороны стран НАТО". Там утверждают, что по их оперативным данным, якобы возможен ядерный удар по территории России во время массовых торжеств на Пасху. Об этом сообщил сайт "МЧС медиа".

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В опубликованном тексте федеральное министерство призвало жителей "сохранять спокойствие и не поддаваться панике", а также привести в порядок подвальные помещения и ближайшие бомбоубежища.

"По оперативны данным во время массовых торжеств по поводу празднований пасхи 24.04.2022 возможна угроза ядерного удара со стороны стран НАТО", — написали в российском МЧС.

Однако вскоре после опубликованной инструкции на сайте, "МЧС медиа" заявили, что их сайт взломали, а информация не соответствует действительности.

Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский заявил, что Путин способен применить ядерное и химическое оружие на территории Украины. Американский дипломат Майкл Макфол полагает, что Москва ударит ядерным оружием, если проиграет битву за Донбасс.

19 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в войне против Украины. Он утверждает, что РФ якобы является главным предохранителем от глобальной катастрофы.