ЗМІ, що пише про МНС РФ, розповіло, що робити у разі "відповідного ядерного удару" НАТО (фото)

Сайт, який пише про російських рятувальників, повідомив, що під час масових урочистостей на Великдень можливий "ядерний удар у відповідь" по території Росії. Однак незабаром заявили, що їх зламали, а інформація не відповідає дійсності.

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У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії опублікували інструкцію на випадок "ядерного удару у відповідь з боку країн НАТО". Там стверджують, що за їхніми оперативними даними, нібито можливий ядерний удар територією Росії під час масових урочистостей на Великдень. Про це повідомив сайт МНС медіа.

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В опублікованому тексті федеральне міністерство закликало мешканців "зберігати спокій і не піддаватися паніці", а також упорядкувати підвальні приміщення та найближчі бомбосховища.

"За оперативними даними під час масових урочистостей щодо святкувань Великодня 24.04.2022 можлива загроза ядерного удару з боку країн НАТО", — написали в російському МНС.

Проте невдовзі після опублікованої інструкції на сайті "МНС медіа" заявили, що їхній сайт зламали, а інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський заявив, що Путін здатний застосувати ядерну та хімічну зброю на території України. Американський дипломат Майкл Макфол вважає, що Москва вдарить ядерною зброєю, якщо програє битву за Донбас.

19 квітня глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається використовувати ядерну зброю у війні проти України. Він стверджує, що РФ нібито є головним запобіжником глобальної катастрофи.