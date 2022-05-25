В Україні можливий ядерний конфлікт, — ООН

За словами представника організації Рамеша Раджасінгхама, раніше така перспектива вважалася "немислимою". Тепер вона стала цілком реальною.

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В Україні став можливим ядерний конфлікт, заявив глава дирекції з координації надзвичайного гуманітарного сприяння Управлінню координації гуманітарних питань ООН Рамеш Раджасінгхам.

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"Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою", — сказав він.

За словами Раджасінгхама, багато мирних жителів України залишаються відрізані від їжі, води та електрики.

Нагадаємо, адмірал у відставці, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Майк Маллен закликав громадськість готуватися до затяжної та кровопролитної війни в Україні. Також Маллен не виключає, що російський президент Володимир Путін зрештою застосує ядерну зброю.

Днями глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив, що найближчим часом до РФ поставлять на бойове чергування 50 важких міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат". Чиновник опублікував кадри вирви, ймовірно, від попадання навчального блоку ракети "Сармат" під час випробувань на Камчатському полігоні. Він заявив, що в місцях влучення цих ракет утворюються "великі, дуже глибокі та радіоактивні" вирви і порадив чемніше розмовляти з Росією.

Водночас американський сенатор Мітт Ромні закликав владу США бути готовою до ядерної загрози, що походить від Росії. Він упевнений, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні підготувати руйнівну відповідь у разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по країні. Колишній кандидат у президенти представив західним союзникам кілька варіантів на додаток до ядерної відповіді, якщо президент Росії Володимир Путін, який "загнаний у кут і перебуває в маренні", розгорне ядерну зброю.