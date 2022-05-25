В Украине возможен ядерный конфликт, — ООН

По словам представителя организации Рамеша Раджасингхама, раньше такая перспектива считалась "немыслимой". Теперь же она стала вполне реальной.

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В Украине стал возможен ядерный конфликт, заявил глава дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов ООН Рамеш Раджасингхам.

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"Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", — сказал он.

По словам Раджасингхама, многие мирные жители Украины остаются отрезаны от еды, воды и электричества.

Напомним, адмирал в отставке, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Майк Маллен призвал общественность готовиться к затяжной и кровопролитной войне в Украине. Также Маллен не исключает, что российский президент Владимир Путин в конечном итоге применит ядерное оружие.

На днях глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время в РФ поставят на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Чиновник опубликовал кадры воронки, предположительно, от попадания учебного блока ракеты "Сармат" во время испытаний на Камчатском полигоне. Он заявил, что в местах попадания этих ракет образуются "большие, очень глубокие и радиоактивные" воронки и посоветовал повежливее разговаривать с Россией.

В то же время американский сенатор Митт Ромни призвал власти США быть готовыми к ядерной угрозе, исходящей от России. Он уверен, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны подготовить разрушительный ответ в случае, если Россия нанесет ядерный удар по стране. Бывший кандидат в президенты представил западным союзникам несколько вариантов в дополнение к ядерному ответу, если "загнанный в угол и находящийся в бреду" президент России Владимир Путин развернет ядерное оружие.