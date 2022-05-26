Бої із ЗС РФ максимально інтенсивні, обстрілюється вся лінія фронту — Маляр

Російська армія штурмує позиції ЗСУ на кількох напрямках. Військові попереджають, що ситуація загостриться, і наступні кілька тижнів будуть дуже важкими.

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Російські окупанти задіяли всі сили та засоби для захоплення української території та оточення Збройних сил України (ЗСУ). Про це написала у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на фронті, за її оцінками, складна й надалі може загостритися. Ворожа армія веде обстріл по всій лінії фронту, бої йдуть з максимальною інтенсивністю, заявила Маляр.

Загарбники намагаються штурмувати позиції ЗСУ одночасно на кількох напрямках.

"Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби з повним звільненням наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі", — попередила заступниця міністра.

Перша битва за Донецький аеропорт

Сьогодні, 8 років тому, 26 травня 2014 року, ЗСУ провели перший бій за Донецький аеропорт, нагадала Маляр.

"Донецький аеропорт — це символ незламності українських воїнів. Тепер у цей же ряд стала історія оборони "Азовсталі". Захисники Донецького аеропорту, захисники Маріуполя — це яскрава ілюстрація нашої непокори та прагнення до свободи", — наголосила вона.

[ + – ] Донецький аеропорт не використовується за прямим призначенням із 26 травня 2014 року

Зазначені героїчні епізоди російсько-української війни, за оцінкою Маляр, мають стати постійним нагадуванням тим, хто на 4-му місяці війни дістає з "ганебних мюнхенських ящиків зрадницькі ідеї" про умиротворення Росії.

"Цей "безсилий пацифізм" ми відкидаємо. Україна боротиметься, а зберегти обличчя (президент РФ Володимир) Путін зможе, якщо забереться з наших територій", — підсумувала заступниця міністра.

Війна з РФ — в РНБО говорять про кілька важких тижнів

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов зазначив у Twitter, що в ЗС РФ залишається ще багато зброї і наступні кілька тижнів будуть дуже важкими.

Росія, за його словами, змінила тактику — вона концентрує сили для атак на Донецьку та Луганську області, а також планує вийти на їхні адміністративні кордони.

"Неправильно недооцінювати силу ворога. Стратегічні плани Росії залишаються незмінними — знищити Україну як державу. Ми повинні знищити "другу армію" світу, щоб від РФ ніколи більше не виходила загроза незалежності й існуванню України", — зауважив Данілов.

[ + – ] Росія звозить в Україну військову техніку Фото: aif.ru

Нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни з РФ, говорив про можливість звільнення Херсона та Снігурівки Миколаївської області від ЗС РФ. Для цього в ЗСУ має бути щонайменше втричі більше сил.

У Кремлі сподіваються, що Україна погодиться з окупацією частини її територій в обмін на завершення війни. Москва вже не вважає Донецьку та Луганську області частиною України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 25 травня розповідав про пропозицію країн ЄС для України піти на поступки Росії та відмовитися від частини територій. Це відбувається через зацікавленість Європи у відновленні бізнес-відносин з РФ.