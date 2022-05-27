Cчитанные недели: Зеленский назвал срок окончания войны с Россией (видео)

Президент Украины считает, что быстро завершить войну с РФ реально, если мир объединится. Страна-агрессор хочет вызвать продовольственный кризис и безнаказанно прибегает к ядерному шантажу.

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Полномасштабную войну с Россией можно закончить за считанные недели, если мир действительно объединится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

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"Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами", — заявил Зеленский.

Россия, по словам Зеленского, специально делает ставку на продовольственный кризис, чтобы другие страны больше от нее зависели. ВС РФ закрыли украинские морские порты, откуда не могут выйти суда с зерном, добавил он.

Глава государства подчеркнул, что российская армия сознательно минирует поля и уничтожает сельскохозяйственную технику в Украине. Доступ к продовольствию стал еще одним фактором давления в глобальной политике, продолжил он.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди по всему миру. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старые времена", — акцентировал внимание Зеленский.

Ядерный шантаж РФ – к чему он приведет

Каждый день российские пропагандисты по госканалам открыто грозят применить смертоносное ядерное оружие. Мировые политики, по оценке Зеленского, готовятся к применению РФ тактического ядерного оружия. Есть риски применения химического и биологического оружия.

[ + – ] Россия привела ядерные боеголовки в состояние повышенной готовности.

"Что это означает для всех нас, для мира? Прежде всего, это приведет к изменению отношения разных государств к применению оружия массового поражения. Если РФ безнаказанно прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может показаться логичным приобрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – ничего не сказать", – заметил президент.

Напомним, что Минобороны Украины заявляло о максимальной интенсивности боев с ВР РФ на линии фронта. Украину, по информации военных, ждет очень сложный и длительный этап борьбы.

ООН допустило возможность ядерного конфликта в Украине.

Американский сенатор Митт Ромни полагает, что США и все союзники НАТО должны подготовить разрушительный ответ, если Россия нанесет ядерный удар по стране.