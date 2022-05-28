Ждем хороших новостей: Зеленский намекнул на скорое получение оборонной помощи (видео)

На следующей неделе у президента намечено участие в заседании Европейского совета и другие "международные активности", направленные на усиление Украины.

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Вечером 28 мая президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к согражданам. Он сообщил, что ситуация на фронтах остается очень сложной, особенно на Донбассе и в Харьковской области, где российские оккупанты пытаются достичь хоть каких-то военных успехов. Однако украинская оборона держится.

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"Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты нашей свободы, — сказал президент. — Я жду по этому поводу хорошие новости уже на следующей неделе".

По словам Зеленского, сейчас он готовится к заседанию Европейского совета, которое пройдет 30-31 мая. Президент намерен настаивать на признании России государством-террористом. Он сообщил, что 28 мая в Николаеве россияне обстреляли из артиллерии жилой район, снаряды упали в 20 м от детсада. В результате обстрела погиб один человек, семеро получили ранения, двое из них — тяжелые.

"Буду говорить о терроре, который сегодня стал фактически единственной формой действий российского государства по отношению к Европе. Террор на земле — в Украине. Террор на энергетическом рынке всей Европы. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что на следующей неделе обратится к парламентам европейских стран, а также будет "много другой международной активности, направленной на усиление Украины и на усиление общего давления всего свободного мира на Россию".

Президент рассказал, что у него состоялся разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. Они обсудили вопросы оборонной поддержки, поставок топлива в Украину и путей разблокировки украинских портов, чтобы не допустить развертывания продовольственного кризиса.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский заявил о том, что полномасштабную войну с Россией можно закончить за считанные недели, если мир действительно объединится. Он уверен, что Россия, блокируя порты и не давая вывезти украинское зерно, специально провоцирует мировой продовольственный кризис, чтобы другие страны больше от нее зависели.

Ранее Минобороны Украины заявило о максимальной интенсивности боев с ВР РФ на линии фронта. Украину, по информации военных, ждет очень сложный и длительный этап борьбы.