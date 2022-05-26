"Малюка вирвало з рук батька": кількість загиблих від обстрілу Харкова зросла

За інформацією голови Нацполіції України, армія РФ стріляла по місту з гаубиць. У цей час на вулиці гуляли молоді дружина та чоловік із 5-місячною дитиною.

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Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами загинуло 8 харків'ян, ще 17 отримали поранення. Про це написав глава Нацполіції України Ігор Клименко у Facebook.

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Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина та чоловік, у якого на руках була 5-місячна дитина.

"Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Харківської області знайшли тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду", — описав він трагедію.

Ворог, за його даними, розстрілював Харків із гаубиць.

"Російська армія вбиває українських дітей і винищує українські сім'ї. Вкотре українські сім'ї осиротіли через ненависних російських загарбників. Наш обов'язок — змусити ворога відповісти за злочини. І ми це зробимо обов'язково", — підсумував він.

Нагадаємо, що російські окупанти стріляли 26 травня по Шевченківському та Київському районах, а також по Павловому Полю. Серед поранених є 9-річна дитина.

Потужні вибухи внаслідок обстрілів ЗС РФ чули жителі селища Жуковського та поряд із Харківським авіаційним інститутом.

Фокус раніше писав, що від початку повномасштабної війни з Росією рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будівель Харкова тіла 150 загиблих.