У Харкові з-під завалів дістали тіла 150 загиблих

З початку повномасштабної війни рятувальники розібрали майже 100 завалів та знешкодили 3 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будівель Харкова тіла 150 загиблих. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Анатолій Торяник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У Харкові наші підрозділи розібрали повністю 98 локацій, на яких є завали. На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих", — сказав Торяник.

За словами заступника начальника ДСНС регіону, рятувальникам також вдалося врятувати з-під завалів понад 250 людей. Під час виконання загинули 2 рятувальники, які потрапили під обстріл під час виїзду на місце пожежі, а також 3 сапери. 7 саперів зазнали поранень.

Найбільше від обстрілів постраждали райони, які розташовані близько до лінії зіткнення — Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань та Горизонт. Загалом у Харкові пошкоджено 25% міського житлового фонду.

Торяник додав, що з початку повномасштабної війни сапери знешкодили близько 3 тисяч вибухонебезпечних об'єктів, на сьогодні рятувальникам необхідно відпрацювати 2 тисячі заявок про вибухівку, знайдену на вулицях та в будинках міста.

Нагадаємо, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ у регіоні загинуло близько 800 осіб, з яких близько 30 — діти. В області зруйновано понад 2500 житлових будинків.

Також ми писали, що Збройні сили РФ станом на 19 травня контролювали близько 25% територій Харківської області. Зі свого боку радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що під час контрнаступу Збройних Сил України жителі харківського та інших регіонів мають "забути слово росіяни".