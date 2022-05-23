В Харькове из-под завалов достали тела 150 погибших

С начала полномасштабной войны спасатели разобрали почти 100 завалов и обезвредили 3 тысячи взрывоопасных предметов.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спасатели достали из-под завалов разрушенных зданий Харькова тела 150 погибших. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Анатолий Торяник, передает "Интерфакс-Украина".

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"В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы. К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших", — сказал Торяник.

По словам замначальника ГСЧС региона, спасателям также удалось спасти из-под завалов более 250 человек. При исполнении погибли 2 спасателя, которые попали под обстрел во время выезда на место пожара, а также 3 сапера. 7 саперов получили ранения.

Наиболее сильно от обстрелов пострадали районы, которые расположены близко к линии столкновения — Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт. Всего в Харькове повреждено 25% городского жилого фонда.

Торяник добавил, что с начала полномасштабной войны саперы обезвредили около 3 тысяч взрывоопасных объектов, на сегодняшний день спасателям необходимо отработать 2 тысячи заявок о взрывчатке найденной на улицах и в домах города.

Напомним, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате полномасштабного вторжения российских войск в регионе погибли около 800 человек, из которых около 30 — дети. В области разрушены более 2500 жилых домов.

Также мы писали, что Вооруженные силы РФ по состоянию на 19 мая контролировали около 25% территорий Харьковской области. В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в ходе контрнаступления Вооруженных Сил Украины жители харьковского и других регионов должны "забыть слово россияне".